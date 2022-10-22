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快訊／5縣市大雨特報續發！下到明天「降雨熱區曝」

▲▼受到熱帶低壓外圍雲系影響，氣象局在下午持續針對北北基宜東5縣市發佈大雨特報。（圖／記者許敏溶攝）

▲氣象局表示，熱帶低壓結構變差，增強為颱風機率偏低。（圖／氣象局提供）

記者許敏溶／台北報導

熱帶性低氣壓（TD）持續往西朝中南半島移動，但根據氣象局今（22日）下午最新預報，由於TD整體結構變差，預估增強為颱風機率偏低，但受其外圍環流影響，加上明天東北季風南下，今晚起到明（23日）東北部、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率，東部也有局部大雨，明天天氣也會轉涼，民眾外出記得攜帶雨具。

根據氣象局最新資料，熱帶低壓（TD）今天14時中心位置，在恆春南南西方230公里的海面上，以每小21公里速度，向西朝南海與中南半島方向前進，中央氣象局預報員張承傳下午表示，根據最新預報資料，TD結構不佳，增強為颱風機率變低，預估將以目前強度朝中南半島方向移動，加上逐漸遠離台灣，明天起就不會影響台灣。

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不過，受到TD外圍雲系影響，氣象局在16時針對北北基宜東（蘭嶼及綠島）等5縣市發佈大雨特報，氣象局表示，基隆北海岸、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

▲▼受到熱帶低壓外圍雲系影響，氣象局在下午持續針對北北基宜東5縣市發佈大雨特報。（圖／記者許敏溶攝）

▲受到熱帶低壓外圍雲系影響，氣象局在下午持續針對北北基宜東5縣市發佈大雨特報。（圖／氣象局提供）

張承傳指出，今天受到TD外圍環流影響，明天則是東北季風增強，台灣附近水氣較多，預計今晚到明天白天，桃園以北、東北部及東部有陣雨，東南部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，其中在東北部、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨發生機率，東部也有局部大雨，民眾外出記得攜帶雨具，預計雨勢在明晚趨緩。

由於明天起東北季風增強，張承傳表示，北部及東北部天氣將轉涼，其他地區明晚起也轉涼，明天北台灣高溫剩下24至26度，下週一、二（24、25）受東北季風影響，北台灣天氣較涼，預估最低溫下探19到20度，其他地區早晚也偏涼，這兩天大台北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

東北季風預計下週三（26日）稍減弱，張承傳表示，各地清晨仍有點涼，但白天起氣溫稍回升，天氣也轉趨穩定，剩下東北部有局部短暫雨，大台北山區及東部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週四、五（27、28日）大台北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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