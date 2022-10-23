蔡英文臉書大讚「金鐘視帝」陳亞蘭　多元、包容是台灣最珍貴價值

▲總統蔡英文臉書發文大讚「金鐘視帝」陳亞蘭，並且重申多元、包容是台灣最珍貴的價值。（圖／攝影中心攝）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在22日凌晨，針對第57屆金鐘獎的得獎結果在臉書發文，大讚台灣影劇史首例由生理女性奪下「金鐘視帝」的陳亞蘭，並且重申多元、包容是台灣最珍貴的價值，也透過不同的影視作品，喚醒大家關注不同的議題。

蔡英文臉書發文指出，第57屆電視金鐘獎，首度將節目類與戲劇類分兩天舉辦，增設了更多的技術類獎項，肯定更多優秀的幕後工作者，今年的另外一個亮點，就是由陳亞蘭以歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》拿下「視帝」寶座，這代表台灣的多元與進步，陳亞蘭對歌仔戲的熱愛，也令人動容。

蔡英文接著提到，多元、包容是台灣最珍貴的價值，這幾年，台灣的節目題材越來越多樣化，受到很多年輕朋友喜愛的嘻哈選秀節目，也獲得了，《大嘻哈時代》綜藝節目獎，奪得益智及實境節目獎的，《決戰水下伸展台》，是全球首創的水下實境節目，帶領觀眾認識台灣海洋之美。

蔡英文強調，為了支持台灣的優秀內容創作，政府也以前瞻計畫為產業引入活水，成為支撐好人才、好作品的後盾，像是同樣獲得金鐘肯定的，《斯卡羅》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》，以及客委會補助的《茶金》等，為觀眾帶來出色的收視體驗，喚醒大家對不同議題的關注。

蔡英文說，「最後，恭喜所有得獎者，我也要請大家把掌聲獻給所有廣播人、電視人，謝謝你們用創作帶給我們更寬廣的視野！」

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