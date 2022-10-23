　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文臉書大讚「金鐘視帝」陳亞蘭　多元、包容是台灣最珍貴價值

▲▼第57屆電視金鐘獎戲劇類戲劇節目男主角獎，陳亞蘭/嘉慶君遊臺灣。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文臉書發文大讚「金鐘視帝」陳亞蘭，並且重申多元、包容是台灣最珍貴的價值。（圖／攝影中心攝） 

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文在22日凌晨，針對第57屆金鐘獎的得獎結果在臉書發文，大讚台灣影劇史首例由生理女性奪下「金鐘視帝」的陳亞蘭，並且重申多元、包容是台灣最珍貴的價值，也透過不同的影視作品，喚醒大家關注不同的議題。

蔡英文臉書發文指出，第57屆電視金鐘獎，首度將節目類與戲劇類分兩天舉辦，增設了更多的技術類獎項，肯定更多優秀的幕後工作者，今年的另外一個亮點，就是由陳亞蘭以歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》拿下「視帝」寶座，這代表台灣的多元與進步，陳亞蘭對歌仔戲的熱愛，也令人動容。

蔡英文接著提到，多元、包容是台灣最珍貴的價值，這幾年，台灣的節目題材越來越多樣化，受到很多年輕朋友喜愛的嘻哈選秀節目，也獲得了，《大嘻哈時代》綜藝節目獎，奪得益智及實境節目獎的，《決戰水下伸展台》，是全球首創的水下實境節目，帶領觀眾認識台灣海洋之美。

蔡英文強調，為了支持台灣的優秀內容創作，政府也以前瞻計畫為產業引入活水，成為支撐好人才、好作品的後盾，像是同樣獲得金鐘肯定的，《斯卡羅》、《火神的眼淚》、《俗女養成記2》，以及客委會補助的《茶金》等，為觀眾帶來出色的收視體驗，喚醒大家對不同議題的關注。

蔡英文說，「最後，恭喜所有得獎者，我也要請大家把掌聲獻給所有廣播人、電視人，謝謝你們用創作帶給我們更寬廣的視野！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
金鐘／楊謹華「只差一票」輸給謝盈萱！陳亞蘭奪視帝評審內幕
醫警告A片看多「腦萎縮沒性慾」！台性專家搖頭嘆　不看下場慘
謝盈萱封后「謝錯人」飆髒話　後台還原現場
金鐘5大亮點！她公開出櫃　視后謝盈萱爆粗口
金鐘／《華燈》入圍11項全滅！　全場最大獎敗給這一部
金鐘現亡夫艾成身影！　王瞳截下畫面淚謝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文臉書大讚「金鐘視帝」陳亞蘭　多元、包容是台灣最珍貴價值

謝龍介合體韓國瑜「6萬人」爆場　怒嗆「綠色執政30年」已爛

柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題

被罵怕了！北市現風雨　市府提醒車主「別停三腳渡堤外停車塲」

新北市議員張錦豪競選總部成立！風雨中500人到場支持高喊凍蒜　

資策會鼓勵高虹安出國進修？執行長稱「很重視」！內部信件曝光

蔣萬安讚王欣儀「問政犀利」　拚組北市府會「黃金組合」

賴清德4度南下！為黃秀芳輔選　盼讓「彰化隊」全壘打

陳其邁找總統牌加持　柯志恩再拚「高雄韓流」：他11月一定出現

恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

金鐘57／史上最強開場！阿翰降肉搭曾寶儀　COS《華燈》等劇「一人飾多角」網讚爆！

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

蔡英文臉書大讚「金鐘視帝」陳亞蘭　多元、包容是台灣最珍貴價值

謝龍介合體韓國瑜「6萬人」爆場　怒嗆「綠色執政30年」已爛

柯志恩週末「繞著高雄跑」　籲市府正視治安、車禍問題

被罵怕了！北市現風雨　市府提醒車主「別停三腳渡堤外停車塲」

新北市議員張錦豪競選總部成立！風雨中500人到場支持高喊凍蒜　

資策會鼓勵高虹安出國進修？執行長稱「很重視」！內部信件曝光

蔣萬安讚王欣儀「問政犀利」　拚組北市府會「黃金組合」

賴清德4度南下！為黃秀芳輔選　盼讓「彰化隊」全壘打

陳其邁找總統牌加持　柯志恩再拚「高雄韓流」：他11月一定出現

恩恩爸開嗆侯友宜！　林佳龍轟「冷血政府」：當選組調查小組釐清

「2023最強愛情運」星座榜單曝光！天蠍脫單運強、水瓶座有新桃花

宜蘭人崩潰！室內牆壁「狂冒水滴」怎擦都沒用　內行教一招解決

影／30億佐登妮絲城堡在嘉義！　絕美歐式風格建築

蔡英文臉書大讚「金鐘視帝」陳亞蘭　多元、包容是台灣最珍貴價值

影／又男生？性別趴見褲裝臉超尬　老婆拿裙子尪秒燦笑

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

資策會鼓勵高虹安出國進修？內部信件曝

蔡英文讚金鐘視帝陳亞蘭　多元是最珍貴價值

不裝了！「白眼女神」站陳其邁競選大會

陳時中說重話！　若當選市長「堤外有人車，絕不關水門」

蔡英文南下挺邁：4年前沒選對人「高雄大退步」

謝龍介合體韓國瑜6萬人爆場：綠色執政已爛

賴清德站台蔡其昌當機10秒！全場笑了

周玉蔻打完第4劑「這裡」狂抽痛　急求救李秉穎

嘉市議員最狂候選人！「中空」抽籤

即／5萬邁粉瘋狂支持！陳其邁哽咽了

即／高雄議員死亡之組抽籤　她喊「可以胖不能壞」

首次同台蔣萬安！韓國瑜喊「想唱夜襲」　提3理由力挺蔣當台北市長

幫侯友宜抽籤爆紅！實習生「露臉美照」曝光

高雄鎮港議員「2空姐PK」！她空難7年再穿上制服

更多熱門

相關新聞

楊謹華復古紅唇＋捲髮奪最美妝髮

楊謹華復古紅唇＋捲髮奪最美妝髮

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（22日）晚間盛大登場，星光大道上女星爭美不只比服裝、珠寶，更比妝容髮型，妝髮搭配是否得宜會影響到造型美度被拉垮或更提升。《ET FASHION》票選出今晚紅毯妝髮前3名，第一名由「蘇媽媽」楊謹華霸氣奪下，而陳庭妮時尚俐落的「1色妝容」也搭得很完美緊追在後。

曾寶儀透膚裝

曾寶儀透膚裝

陳亞蘭「拿掉鬍子」奪最佳男主！

陳亞蘭「拿掉鬍子」奪最佳男主！

金鐘時尚／邵雨薇險勝楊謹華獲網友票選最美

金鐘時尚／邵雨薇險勝楊謹華獲網友票選最美

陳亞蘭淚崩「台灣走在世界尖端」

陳亞蘭淚崩「台灣走在世界尖端」

關鍵字：

蔡英文金鐘獎陳亞蘭金鐘視帝

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

楊謹華「只差一票」輸給謝盈萱！陳亞蘭奪視帝評審內幕

金鐘獎／艾成、明金成、陳松勇突出現大銀幕！

金鐘獎／突被點名「求婚邵雨薇」！

金鐘獎／謝盈萱奪視后！

《俗女2》攝影「只講一句話」轉身下台！

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

蕾菈今補辦婚禮「場面超盛大」！

金鐘獎／《花香》編劇奪獎公開出櫃

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

蔡頭肝癌離世「死訊藏1個月」

肛門會癢恐是「太愛乾淨」！上廁所5觀念錯了

金鐘獎／謝盈萱封后「謝錯人」飆髒話後台還原現場

楊乃文唱一半「歌迷暴動」　竟是超大咖天王來了

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面