周玉蔻打第4劑品牌曝光！隔天「這裡」狂抽痛…急求救李秉穎

記者朱祖儀／綜合報導

國內施打高端疫苗的民眾入境日本卡關，對此指揮中心緊急宣布「補打措施」。前面施打3劑高端疫苗的資深媒體人周玉蔻透露，自己也加入補打行列，21日打了第四劑疫苗Novavax有輕微的副作用，其中1個部位頻頻抽痛，緊急求助李秉穎。不少民眾看到後，也分享自己施打疫苗的經驗。

▲周玉蔻打第4劑疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻今（22）日稍早在臉書發文表示，打完第4劑疫苗之後，一直覺得很疲倦、想要睡覺，今天早上還覺得右耳中段耳垂頻頻抽痛，於是去詢問李秉穎醫師，想知道為何會有這些不舒服的狀況發生，「專家大人說：輕微副作用」。

文章曝光後，也有其他網友分享自己打第4劑的心得，「我們第四劑也是Novavax ，反應很小」、「第四劑我打次世代疫苗，只有手稍微酸痛一天就好」、「我打Novavax，完全無感，跟高端一樣，非常棒」、「我10/17打莫德納次世代雙價疫苗，結果隔天腳就水腫，直到今天還有點腫，還起疹子」。

指揮中心19日宣布，即日提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗1到3劑不等。接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。