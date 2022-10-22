中共20大閉幕　胡錦濤中途「被扶出場」畫面曝！外媒：他不想走

▲ 胡錦濤中場休息離場。（圖／記者任以芳攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共第二十次全國代表大會今（22日）早舉行閉幕會議，前領導人胡錦濤中場休息時被攙扶離席，成為媒體關注焦點，但似乎並非出於自願。全程目睹的外媒記者披露，他起初看似不想離開，後來才被助手扶出場。

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022

根據《衛報》，《法新社》記者在現場目睹胡錦濤被帶離會場的過程，認為79歲的他看起來相當虛弱，且起初似乎不願意離開第一排的座位。

畫面中可見，一名工作人員將手伸進胡錦濤右臂下方，想將他從座位上拉起，而胡錦濤似乎作勢拒絕，接著與工作人員短暫交談，二人拉扯約1分鐘後才被攙扶起身，經過身旁的中共總書記習近平時與他簡短互動，又輕拍總理李克強左肩後才被帶離現場，但中途離席原因不明。

胡錦濤於2013年退休，16日在二十大開幕式上，頭髮已經完全花白。22日中場離席後，習近平左方座位空出，顯得些許突兀。

▲ 習近平主持中共二十大閉幕。（圖／翻攝CCTV）

此次中共二十大共選出205名中央委員，《新華社》報導，中共第二十屆中央委員會第一次全體會議（一中全會）將於23日選出新任的中央政治局常委，並於當日中午12時與中外記者見面。

值得注意的是，現任的中共政治局7名常委中，只有習近平、王滬寧，以及趙樂際3人還在新一屆的中央委員會名單之中，李克強、栗戰書、汪洋、韓正4人則已不在其中。而由於4名現任政治局常委都未入中央委員會名單，外界也猜測，新任政治局常委將會有4個位置會是新面孔。

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