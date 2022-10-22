破色情應召站逮4女　長腿馬尾泰國妹是變性人...客人渾然不知

▲台南市警永康分局破獲跨國性交易應召集團，逮捕熊姓主嫌為首犯罪集團等17人，另查獲4名小姐與性交易男客4人，小姐中竟有泰國籍變性女應召。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局經過長期蒐證查緝，破獲跨國性交易應召集團，搜索3處機房與2處應召小姐性交易地點，逮捕熊姓主嫌為首犯罪集團等17人，應召犯罪組織全數查緝到案，另查獲4名小姐與性交易男客4人，小姐中還有泰國籍變性女應召，全案依妨害風化、社維法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

永康警方在日前接獲情資，有外籍女子以一般民宅作為掩護從事色情性交易，經警方調查後發現確有出入複雜情形，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，於8月18日在轄內查獲2處窩藏小姐性交易應召地點，逮補4名應召女子及4名男客，並扣押保險套、潤滑液等證物。

經查男客每次以新台幣2500元至3800元不等金額進行全套性交易，另外還有其他加價額外特殊服務，4名應召女子分別為印尼籍29歲依姓、24歲珊姓、泰國籍32歲珍姓以及一名27歲台灣籍徐姓女子，其中印尼籍、泰國籍女子均為已逾居留期限之逃逸女子。

調查過程中警方發現泰國籍女子身材高挑姣好，約170多公分，骨架亦較一般女子寬大，泰籍女子隨即表示其為變性身分，讓查緝專案人員訝異，而客人也全然不知；另在查緝印尼籍女子時，進入房間發現無人在內，但是有手機放在床上，經拉開床邊布簾時，赫然發現該印尼籍女子躲藏於內，意圖規避查緝，目前3名外籍女子均由移民署收容等待遣返中。

由於後續分局專案小組持續蒐集證據，發現應召女子背後有犯罪集團掌控，在釐清並掌握身分後，陸續在9月中、下旬以及10月上旬，緝獲29歲熊姓主嫌及旗下應召集團成員，並在3處應召站機房查扣到電腦主機、帳冊、手機20餘支等證物。其中1處機房警方進入查緝時，應召站成員渾然不知，還正在使用電腦LINE通訊軟體，媒介客人進行性交易，當場逮個正著；案經警方調查，熊姓主嫌所經營之應召集團成員共7名，有負責人、主管、作帳會計、聯繫客人及小姐的總機、外務（收錢及清潔）、車伕（載送小姐）等職務，分工相當細膩，並且透過承租熟識租屋公司所代管物件作為應召地點，招攬以東南亞籍為主應召小姐，每次2500元至3800元性交易所得，可抽取約3至4成作為酬庸，3、4個月間之不法所得即高達約5百萬。

包含主嫌、主管、會計、總機、外務、車伕以及4名小姐、另還有性交易男客4人、容留性交易租屋公司人員2人等，於10月21日依妨害風化罪、社會秩序維護法移罪嫌送台南地檢署偵辦，除一舉瓦解轄內色情性交易應召集團，另將持續深入追查有無涉嫌違反人口販運防制法以及黑幫介入等情事。

永康分局分局長甘炎民表示，色情應召集團經常招募逃逸移工、持觀光簽證等非法容留臺灣的外籍女子，透過債務、監視、威脅等威逼利誘手段逼迫上揭女子從事非法性交易，除了涉嫌妨害風化，更可能已涉及人口販運，警方查察是類色情應召站不法集團案件絕不手軟，將持續嚴厲取締，淨化社會環境，維護社會善良風俗，更積極刨除黑幫不法暴利金流來源，以達有效壓制來維護社會安全。