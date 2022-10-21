新北滬尾救生分隊成軍！全市第2支專救水溺義消 　江承澤任分隊長

▲▼ 新北市義消總隊第三大隊滬尾救生分隊成軍，由江承澤（左）擔任分隊長。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導



新北市義消總隊第三大隊滬尾救生分隊於20日晚間6時30分於淡水福容飯店舉辦成軍典禮，這是繼新店救生分隊成立以來，第2支專門為水域救溺成立的機能型義消分隊。經統計，淡水河流域救溺案件每年約有50-100件，雖有滬尾消防分隊可於第一時間前往搶救，但救災現場千變萬化，如能有水域相關專業技能人員及地方民力投入災害救援，將能更有效完成各項救災任務。



滬尾義消分隊於2020年招募10位訓練合格具有重裝潛水相關證照人員，因人數不足無法成隊，本年度持續招募訓練合格取得救生教練與潛水教練資格人員共計5位，加上現服務於淡水義消分隊3人轉任，合計17人，由江承澤擔任分隊長，以協助消防單位執行水上救難搜救及潛水搜救等水域相關勤務，期提升河、海流域救溺效能。

消防局介紹，江承澤26歲時加入三芝義消獲頒義消楷模殊榮後來因工作因素中斷，之後又重新加入淡水義消，14年義消經歷，今年受到地方仕紳勸進扛下新設立之滬尾義消救生分隊，積極招募協助水域救災具有重裝潛水相關證照、技能人員另具合格取得救生教練與潛水教練資格人員共15名毅然扛下分隊長一職。



消防局長黃德清表示，淡水擁有本市豐富的旅遊景點，不論是路上淡水老街、喝咖啡賞夕照、古蹟巡禮，或是水上的渡輪馳騁藍色公路、河口垂釣等，大大增加人潮聚集，因此原僅有淡水消防分隊人力更加吃緊，滬尾義消救生分隊的成立可以加強水域救生效能，期望能造福當地里民，並為民眾安全把關，創造更安居的新北都市，也讓淡水的發展更為繁榮。

此外，成立初期，也有很多民間力量進駐，像是淡水一信善盡社會責任捐贈救災用品15萬元，另一位，退休教授妻遺愛人間捐贈救災車輛一部、麥春福博愛基金會林文源董事代表麥勝紘董事長，捐贈防毒面罩、救溺專用手電筒、水下專業手套共15萬，麥勝紘董事長感念警消、義消同仁平常救災辛勞為體恤同仁特別致贈救災裝備乙式。





