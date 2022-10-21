國際維尼奧夫斯基小提琴大賽 日本小提琴家前田妃奈奪冠

▲ 國際維尼奧夫斯基小提琴大賽20 歲日本小提琴家前田妃奈奪冠。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

經過三天激烈的決賽,第十六屆維尼奧夫斯基小提琴大賽於本月 20 日順利落幕。經過評審團投票與票務計算確認結果，評審團21 日午夜宣佈新科冠軍由日本小提琴家前田妃奈(Hina Maeda)奪冠，第二名為哈薩克小提琴家瑪蕊耶特・

卡爾門諾娃(Meruert Karmenova),第三名為中國小提琴家翁卿翥獲得。優勝則有三名，分別是日本/新加坡/美國籍 Hana Chang、南韓趙絃眞(Jane Hyeonjin Cho),

以及南韓柳多玧(Dayoon You)。

20 歲的前田妃奈目前就讀於東京音樂大學，師從小栗まち絵(Machie Oguri)、原田幸一郎(Koichiro Harada)、神尾真由子(Mayuko Kamio)，曾榮獲 2020 年東京音樂大賽首獎和觀衆票選獎、2019 年日本音樂大賽的亞軍和觀衆票選獎、2015 年德國克洛斯特.荀塔爾國際小提琴比賽的首獎、大師獎以及贊助獎。2020 年為品牌香奈兒Pygmalion Days 的藝術家之一，並曾與關西愛樂樂團和大阪愛樂樂團合作演出。

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獲選第二名的哈薩克小提琴家瑪蕊耶特・卡爾門諾娃，2012 年起就讀於莫斯科音樂學院，2017 年畢業，2018 年起就讀比利時伊麗莎白女王音樂學院，師從杜梅。曾在各大音樂比賽獲獎無數，如 2008 年哈薩克國際小提琴大賽首獎、2010 年奧地利貝多芬國際小提琴大賽、於哈薩克舉辦的歐洲音樂聯賽,以及於拉脫維亞舉辦的「里加經典弦樂」國際小提琴與大提琴比賽。

第三名的中國小提琴家翁卿翥，目前就讀於德國漢諾威音樂、戲劇和媒體大學,曾就讀於上海音樂學院和廈門市音樂學校。曾在國際大賽獲獎無數,包括 2016 年德國青年音樂大賽首獎、2018 年比利時易沙意國際音樂大賽首獎，以及 2018 年瑞士 Tibor 國際青少年小提琴大賽的季軍。曾以獨奏者的身份與多個知名樂團合作，如漢諾威學生愛樂樂團、德國 Loh-Orchester 樂團、普福爾茨海姆室內樂團、HEMU 樂團、波羅的海室內樂團。

這次決賽最後一天 10 月 20 日晚間，由前田妃奈打頭陣，使用的小提琴是名琴史特拉底瓦里-姚阿幸，演出維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲，以精準、從容，時而熱情，時而優雅的表現，驚豔全場。雖然下半場演出布拉姆斯小提琴協奏曲時，前田妃奈有些緊張導致一些錯誤，但她精湛的演出仍獲得全場觀眾起立鼓掌與喝采。情緒激昂的前田妃奈在演完布拉姆斯小提琴協奏曲後，激動落淚，並數次出場致謝觀眾。

演出結束後，前田表示，「非常感動，也非常感謝所有觀眾給她的支持」。問到最想做的事情,她表示最希望能睡覺,因為「比賽前一天晚上沒有睡」。

同場演出的中國小提琴家翁卿翥,來自鼓浪嶼,以獨特的個人風格、各面向都相當平均穩健的表現,在前兩輪比賽就獲得許多觀眾好評與期待。決賽也演出布拉姆斯的翁卿翥表現精湛，特別是下半場演出決賽最後一首維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲，全場熱烈掌聲。

29 歲哈薩克籍的卡爾門諾娃則是在 19 日演出，以優雅成熟內斂的表現深受觀眾喜愛。

本次比賽評審團之一的匈牙利小提琴家巴納巴許・克勒曼(Barnabás Kelemen)表示，真正投票的過程並不長。「開票之後，我們看到結果，雖然與各自投票的排列順序不盡相同，所有的評審對前三名的得獎名單沒有什麼太大異議。」

本屆冠軍將獲得五萬歐元的獎金，維尼奧夫斯基協會也宣布，冠軍將於 2023 年展開世界巡迴至少三十場次，橫跨歐、美、亞三大洲。新象.環境.藝之美文創特別受維尼奧夫斯基協會邀請合作，推廣本屆賽事，冠軍前田妃奈將於 2023 年 2 月26 日來台,於台北國家音樂廳等地巡迴演出。