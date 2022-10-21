國際線回歸再加碼！樂桃復飛「桃園-羽田、大阪」　單程3060元起

▲樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

記者李姿慧／台北報導

樂桃航空繼日前宣布10月底復飛東京成田-桃園、11月17日起復飛沖繩-桃園外，今(10/21)再宣布國際線回歸再加碼，11月17日起，桃園-東京羽田航線睽違1年11個月再次重返天際，單程票價3370元起，今下午3點開賣機票；桃園-大阪航線則是從11月18日起天天都有航班，單程3060元起。

樂桃航空執行董事森健明表示，從11月17日起，台北(桃園)-東京(羽田)航線回復每天都有航班，單程票價3,370元起，機票預計於今日下午3時開始販售。

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樂桃航空自2015年首度開航台北(桃園)-東京(羽田)航線，是首家進入羽田機場營運低成本航空，因疫情影響，自2020年12月27日起停飛，睽違1年11個月後再度回歸，是繼10月30日起復飛的東京(羽田)-首爾(仁川)後的第二條國際航線。

此外，桃園-大阪航線則將從11月18日起復飛，天天都有航班，單程3060元起。

樂桃航空表示，樂桃自8月後重啟 大阪(關西)至首爾(仁川)、大阪(關西)及 東京(成田)至台北(桃園) 等三條航線，10月30日開始重啟東京(羽田)-首爾(仁川)。預計在12月27日起會再啟中程航線，大阪(關西)-曼谷(蘇凡納布)航線啟航，搭起亞洲間橋樑。

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