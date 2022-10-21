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不想收到什麼競選小物？「不是面紙」網友狂點名1物：直接丟掉

忘記帶東西,健忘,驚慌。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不想收到什麼競選小物？示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選就要到了，相信不少民眾都曾在路上拿到候選人發的競選小物，近日就有一名網友發文表示，「不談政治，只談物品」，大家收過最廢的競選小物是什麼？貼文曝光後，引發底下網友熱議，不少人都點名「口罩」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「問問大家，收過最廢的競選小物！」他日前倒垃圾時，收到一個不知道用途的空塑膠套，四個角還會刮傷人，才放在口袋走回家，口袋就破洞了，「每個人都在罵！」他也強調，「不談政治，只談物品」。

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話題引發討論，有網友看到原PO手上的「塑膠套」後回應，「口罩套吧」、「放口罩的」、「放口罩的啦」。其中還有些人直呼，「裝口罩、票券很好用」、「喜歡這個！沒收過」、「這個蠻實用的，放口罩、裝發票或收據」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友討論不想收到什麼競選小物。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

至於想或不想收到什麼競選小物？網友紛紛回應，「濕紙巾很好用，覺得扇子最廢」、「我家這邊發口罩跟單個垃圾袋，個人覺得非常實用」、「我們這裡有發小濕紙巾的，媽媽認真覺得爆炸好用」、「收到透明小噴瓶，覺得實用」、「我個人喜歡面紙，雖然普通但突然要用很方便」、「高雄目前收過牙線棒、菜瓜布、面紙，口罩最實用」、「還是面紙最實用」。

雖有些網友覺得口罩很實用，但同時也有一票人不喜歡，特別是印有候選人名字的口罩，「印名字在上面的口罩我不戴」、「現在收到口罩我一樣不敢戴，我覺得還是小便條紙實在」、「口罩上印有文宣的，直接丟了」、「我喜歡收購物袋，最不喜歡拿面紙類跟扇子還有單片口罩」、「口罩，而且跟一般買的還有特別薄的感覺」、「口罩上寫上競選者大名」、「我覺得口罩很實用，只是有些會在上面印上候選人名字，直接丟掉」。

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