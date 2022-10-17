真正共伴效應才要開始　「白天雨勢再增大」地區曝

▲吳聖宇提醒共伴效應。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，今天（17日）白天將是共伴鋒面尾端通過的過程，除了桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶，有較大的雨勢發生機會，甚至會擃展到新竹、花蓮的部分區域。民間氣象愛好則提醒，真正的共伴效應才正要開始。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市

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大雨特報：宜蘭縣、台東縣、屏東縣

中央氣象局發布「豪雨特報」，東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區有局部大雨發生的機率，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇在臉書說，預期天亮之前，北台灣降雨可能隨著雨帶南移而再度開始增加，包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶都要特別注意，白天將是共伴鋒面尾端通過的過程，除了上述這些地方持續會有較大的雨勢發生機會，甚至會擴展到新竹、花蓮的部分區域。

吳聖宇指出，今晚之後，共伴鋒面的位置應該就會向台灣東方到琉球一帶移動，陸地上的雨勢將趨緩；不過，迎風面的北海岸、東北角、宜蘭一帶仍可能持續會有下雨的情況出現，因此最需要注意的區域還是在北部、東北部到花蓮一帶區域。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書深夜提到，大雨還沒結束，真正的共伴才正要開始，冷暖空氣交會對峙的位置很關鍵，未來24小時請多看雷達回波！