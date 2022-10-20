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今晨15.4℃　把握今明好天氣！週末北台再轉濕涼2區雨勢大

▲▼天氣配圖。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲東北季風減弱，今天全台各地多雲到晴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

連日降雨終於緩減！東北季風減弱，今天全台各地多雲到晴、舒適穩定。不過週末北台灣又要再轉涼，2地區有較大雨勢發生的機率。今晨受到輻射冷卻效應影響，最低溫出現在06：00鯉魚潭15.4度。

根據中央氣象局資料顯示，今天（20日）東北季風稍減弱，氣溫回升，水氣再減少，各地大多為多雲到晴、舒適穩定的天氣，北部、東半部雲量較多，但也有見到陽光的機會，雖然東北季風減弱，不過清晨各地仍偏涼，北台灣低溫普遍為19、20度，中南部及花、東為21-23度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲白天太陽露臉以後氣溫稍回升，北部、東半部高溫為24-26度，中南部則為29、30度。（圖／中央氣象局，下同）

白天太陽露臉以後氣溫稍回升，北部、東半部高溫為24-26度，中南部則為29、30度，感受溫暖微熱；降雨方面，只有在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區有些降雨的機會，不過整體雨勢都較零星、範圍較小。

另外，台灣附近東北風有減弱的趨勢，不過今天上半天風力仍偏強，雲林至桃園、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易出現9-10級強陣風，氣象局也發佈陸上強風特報提醒民眾注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲週末北台灣再度轉濕涼。

週六（22日）南方低壓雲係北移、東北季風增強，週日（23日）北台灣再度轉濕涼，基隆北海岸及大台北山區有較大雨勢發生的機率。

 

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