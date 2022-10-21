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騎士沿路碰瓷下秒「零演技綜藝摔」　26秒影片曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛19日下午1時44分開著小貨車行經桃園市蘆竹區富國路二段，疑似遇上騎士肉身逼車，沿路緊貼，最後當場來個慢動作綜藝摔，全部過程都被後方駕駛的行車紀錄器拍下。影片在網路上傳開，網友們大多認為是騎士的錯，並紛紛留言表示，「怎麼有人這樣玩命啊」、「綜藝摔」、「這演員訓練班沒畢業不及格」。

騎士沿路碰瓷下秒「零演技綜藝摔」　影片曝光（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲騎士摔倒在地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」分享一段26秒的影片，大約從影片9秒的地方開始，前方一輛藍色小貨車一直往中線靠，右側騎士卻沿路蛇行，一下子緊貼貨車，一下子又閃開，接著乾脆緊緊貼住，導致貨車駕駛不得不跨進內線並慢慢停下，就在這個時候，騎士的腳在地上點了2下，當場來個慢動作綜藝摔。

整個車禍過程都被後方駕駛的行車紀錄器拍下，原PO也忍不住調侃，「跌倒的技術有待加強。」其他網友看完大多都認為錯在騎士，並紛紛留言表示，「怎麼有人這樣玩命啊」、「他在慢動作示範碰瓷教學」、「叔叔沒練過」、「這演員訓練班沒畢業不及格」、「真的很扯」、「慢動作摔倒」、「綜藝摔」、「戲演得真的爛，還好有你的監視器（行車紀錄器），不知道能不能看清車牌」。

▼大多數網友都認為騎士是故意的。

騎士沿路碰瓷下秒「零演技綜藝摔」　影片曝光（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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