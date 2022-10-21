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英國財相、首相先後下台　一次看懂「減稅政策」髮夾彎風波

▲▼英國前外相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）宣布辭去職務。（圖／路透）

文／中央社

就任僅6週即因減稅政策「髮夾彎」遭黨內逼宮的英國首相特拉斯今天宣布，她已經通知英王查爾斯三世，辭去保守黨魁一職，成為史上任期最短的英國首相。

●任命盟友夸騰任財相 制定減稅計畫提振經濟

9月初正式上任首相的特拉斯（Liz Truss）任命盟友夸騰（Kwasi Kwarteng）為財政大臣，他制定減稅計畫以提振陷入困境的英國經濟。

夸騰9月23日公布迷你預算，在不限制支出的情況下削減一系列稅收，造成英國公債殖利率飆升，由於人們擔心英國債務暴增，英鎊兌美元匯價跌至創紀錄低點。

運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和前住房大臣戈夫（Michael Gove）當時皆對沒有資金支持的減稅措施表示反對。

●夸騰公布迷你預算案引發疑慮 英鎊應聲創新低

夸騰公布減稅迷你預算案，作法卻是以增加數百億英鎊借款支應，引發金融巿場恐慌。投資人日益擔心英國將陷入深度衰退，英鎊兌美元9月26日貶至歷史新低。

部分評論員警告，英鎊兌美元可能會貶至平價。

●宣布10天就撤消減稅計畫

英國9月23日宣布替最富有的一群人減稅，才過了10天便決定放棄，原因是債務驅動的預算引發市場動盪，且在生活成本危機期間推出這項作法引發強烈批評。

夸騰在推特發文稱，他「並未繼續進行」取消最高45%的所得稅稅率，並表示「取消45%稅率，已分散了我們因應國家所面臨挑戰最優先要務的注意力」。

這也是當時上任不到一個月的特拉斯首次重要政策大轉彎。

●政策髮夾彎 特拉斯信譽受挑戰

特拉斯曾希望執政的保守黨10月舉行的年度黨大會為她帶來至高無上榮耀，但特拉斯因被迫做出政策大轉彎而灰頭土臉，也讓她和團隊信譽受到挑戰。

路透社報導，上任不到一個月的特拉斯3日放棄其取消英國45%最高所得稅率的決定，各方批評她不僅未得到適當建議，也讓她會信守競選承諾的宣傳破功。

●惠譽調降英國信評展望

信評機構惠譽（Fitch）10月5日調降英國債信評等展望，從「穩定」降至「負向」。英國9月23日公布大規模減稅計畫後，惠譽的競爭對手標準普爾數天前也調降英國信評展望。

惠譽表示：「英國宣布規模龐大且沒有資金支持的財政計畫，是新政府經濟成長計畫的一環，可能導致中期財政赤字大幅增加。」

●夸騰推特證實被炒魷魚 1970年來最短命財相

夸騰10月14日在推特（Twitter）公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。

特拉斯上月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。

●夸騰下台 前外相韓特接任英國財政大臣

英國首相辦公室10月14日表示，前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）已被指派為新任財政大臣。

路透社報導，韓特曾兩次競選保守黨魁落敗，其中一次敗給前首相強生（Boris Johnson），第2次是與特拉斯和其他對手角逐黨魁時，於第一輪投票即出局。

●韓特警告稅將不減反增 首相面臨逼宮危機

臨危受命的韓特15日坦承，特拉斯的預算案犯下錯誤，警告可能加稅。上任月餘的特拉斯傳面臨黨內逼宮危機。

韓特坦承預算案「犯下錯誤」，一名黨內盟友稱韓特是英國政府的新「執行長」，特拉斯現在成了退居第二線的「董事長」。

韓特上任後，首先和英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）會談。金融市場混亂迫使英國央行砸錢出手干預，安撫瘋狂的債市。

●傳英上百議員醞釀逼宮 擬拉首相特拉斯下台

「每日郵報」16日報導，英國國會議員本週將試圖將首相特拉斯趕下台，不過當局警告，此舉可能引發大選。

「每日郵報」（Daily Mail）引述不具名消息人士報導，英國執政黨保守黨（Conservative Party）有超過100名國會議員準備向黨團「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提交對特拉斯的不信任信函。1922委員會負責籌辦黨魁選舉。

 

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