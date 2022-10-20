快訊／最短命英國首相！特拉斯「上任45天」宣布辭職

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）於台灣時間20日晚間宣布辭去首相一職。特拉斯在任45天，成為英國在任天數最短的首相。

特拉斯表示，她正式宣布辭去首相一職，辭職的原因是因為計畫對市場造成衝擊，導致她所在的保守黨出現分裂，也無法兌現競選保守黨領袖時做出的承諾，因此失去保守黨的信任。

特拉斯表示，她已通知國王，將辭去保守黨黨魁一職，並於下周內完成黨魁選舉。這將確保英國政府繼續走在實施財政計畫的道路上，以此維護英國的經濟穩定和國家安全。

根據《BBC》報導，特拉斯表示，新任黨魁選出前，她將繼續擔任看守總理。目前保守黨是英國下議院的最大黨，因此下任黨魁將自動成為英國的新任首相。

據悉，特拉斯上任後，宣布450億英鎊的減稅計畫，卻導致英國政府的國債被拋售、英鎊匯率暴跌，經濟市場嚴重動盪。在民眾不滿的浪潮下，特拉斯取消部分計畫，但早就讓投資者失去信心之外，她的民調也暴跌。

特拉斯上周才將財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）替換成前外交大臣韓特（Jeremy Hunt），但仍擋不住被要求下台負責的聲音。

特拉斯於9月6日上任，擔任首相的天數為44天，是任期最短的英國首相。此外，任職時間第二短的是喬治·坎寧（George Canning），他於1827年上任後119天去世。

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