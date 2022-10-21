　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

▲▼蔣萬安受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長首場電視辯論會，將在11月5日登場，各陣營陸續展開準備，國民黨參選人蔣萬安更是緊鑼密鼓找來專家、學者討論。知情人士表示，蔣陣營近期積極搜集各種資料，把辯論可能遇到的突發狀況、細節、過程，甚至過往的一些辯論影片都準備好，下週開始每天安排辯論課程，就希望能在首場辯論展現出最好的一面。

台北市長柯文哲曾酸，蔣萬安不敢談政見、不敢跟人家辯論，立法院應變對答都不及格。當時蔣萬安回應，辯論就是告訴市民對台北市政未來擘畫的方向跟態度，在有限的時間做最好的論述，讓市民朋友了解自己持續專注的政策牛肉，符合大家的需求，成為市民最好的選擇，第一個優先的選擇。

對於11月5日的辯論會，知情人士提到，蔣陣營近期已找來熟悉市政、了解辯論的專家、學者來找討論，因為蔣萬安從未有辯論經驗，這兩週團隊積極搜集各種資料，下週開始將緊鑼密鼓上課，針對辯論可能遇到的狀況、辯論的細節、辯論的過程，甚至找來一些辯論的影片讓蔣萬安學習。

知情人士坦言，外界對於蔣萬安一直有「不會辯論」的刻板印象，蔣萬安雖然有點緊張，但也非常積極，花非常多時間準備，盡量做到最好的準備。蔣萬安在這周行程還是滿檔，確實沒有太多時間來做準備，但下週開始會全力衝刺，將針對交叉提問、媒體提問、交叉詰問、申論4個面向來練習。

知情人士指出，目前辯論的進度主要是搜集資料，盡可能把所有資料備齊，接下來將進行討論，下週將不斷演練，最後也將會找來專家學者模擬演練，一連串的課程，希望蔣萬安能將最好的辯論樣貌呈現出來。

對於近期辯論準備的進度，蔣萬安競選辦公室表示，有找專業人士加入團隊共同討論，但目前行程仍然很多，所以準備時間較少，下周開始會積極備戰。

其他人也看了這些新聞...

陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解
不想收到什麼競選小物？　網友狂點名1物：直接丟掉
新北單親媽殺死6歲兒輕生　被救醒後傷心坦承：我悶死的
快訊／林書豪加盟PLG？　球團回應了
尪外遇「全職媽媽想離婚」！要3孩監護權　律師一段話點破關鍵
快訊／高雄驚悚車禍！聯結車轉彎...騎士連人帶車卡輪下慘死
快訊／台大新校長出爐！　教育部同意聘任
58度金門高粱登韓綜！　Jin、李泳知一喝辣到變臉：給我水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號喊「發」很有哏

一級戰區！台中第四選區11人搶5席　號次出爐

桃園市長選戰抽籤號次出爐　4候選人都很滿意這樣說

桃園兩弱相爭誰贏？　郭正亮分析民調曝張善政、鄭運鵬差距

新竹縣長號次抽籤！抽中3號　周江杰高喊：新竹有靠3

時力屏東縣長候選人詹智鈞抽中1號　喊「一心一意為屏東拚第1」

基隆市長議員候選人同時抽中2號　時力：投2開創共好未來

「新雲林大勝利」　雲林縣長候選人劉建國抽到勝利2號 　

抽中3號！民進黨劉櫂豪興奮比3　高喊：台東OK櫂豪OK

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號喊「發」很有哏

一級戰區！台中第四選區11人搶5席　號次出爐

桃園市長選戰抽籤號次出爐　4候選人都很滿意這樣說

桃園兩弱相爭誰贏？　郭正亮分析民調曝張善政、鄭運鵬差距

新竹縣長號次抽籤！抽中3號　周江杰高喊：新竹有靠3

時力屏東縣長候選人詹智鈞抽中1號　喊「一心一意為屏東拚第1」

基隆市長議員候選人同時抽中2號　時力：投2開創共好未來

「新雲林大勝利」　雲林縣長候選人劉建國抽到勝利2號 　

抽中3號！民進黨劉櫂豪興奮比3　高喊：台東OK櫂豪OK

快訊／南韓工地灌漿「3樓地板突崩塌」！8工人墜地　3人OHCA

「彰化人大小事」版主選議員！35萬粉絲嗨翻　蔡坤翰：盼帶來改變

「蜂蜜檸檬」吳蕚洋轉戰議員　抽到4號喊「發」很有哏

台積電跌8元、失守400！　台股下跌126點力守12800

想口號想到凌晨！　高虹安開心抽到6號：0到6歲市府養　

請病假遭主管霸凌！引發重憂鬱「一度輕生」　台鐵：未達不法侵害

玉兔懷孕8個月PO「胎兒X光照」被罵慘！親上火線回應　名醫解答了

一級戰區！台中第四選區11人搶5席　號次出爐

陸首個「電磁撬」成功運行　1噸以上物體加速達1030公里／時

熟男巴金森手抖三年！台大神波刀「免動刀」治療三小時改善9成

日本火車行駛中突撞樹 刺穿玻璃乘客嚇瘋尖叫

政治熱門新聞

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

九合一大選！全台候選人號次一次看

快訊／九合一大選桃園市長號次抽籤出爐

快訊／陳時中選舉號次　抽中12號

快訊／林佳龍號次抽中「1號」　侯友宜派正妹實習生抽中「2」

獨／神力女超人這次不拿馬桶刷！爆乳妹助選最吸睛

蔣萬安中籤6號　抽籤過程遭鬧場喊「郭萬安加油」

陳時中抽12號「另類籤王」　網讚「時鐘走好走滿到12」

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

快訊／新竹市長號次出爐　高虹安抽中6號

竹市議員候選人涉賄　20萬交保限制住居

更多熱門

相關新聞

抽中3號！劉櫂豪興奮大喊：台東OK櫂豪OK

抽中3號！劉櫂豪興奮大喊：台東OK櫂豪OK

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪21日前往台東縣選委會抽出候選人競選號次，在民進黨籍市長、議員、市民代表及村里代表候選人及支持民眾陪同下，劉櫂豪抽出號次3號，支持者一起高喊「台東OK、櫂豪OK」、「造好新台東一定OK」。

楊文科抽中4號　尋求連任高喊：再做4年

楊文科抽中4號　尋求連任高喊：再做4年

涉獎學金賄選！民眾黨議員控政治操弄

涉獎學金賄選！民眾黨議員控政治操弄

不准參選提告逆轉勝！議員候選人：參選到底

不准參選提告逆轉勝！議員候選人：參選到底

雲林縣議員69人搶43席　號次抽籤出爐

雲林縣議員69人搶43席　號次抽籤出爐

關鍵字：

辯論蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面