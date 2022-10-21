蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

▲蔣萬安。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長首場電視辯論會，將在11月5日登場，各陣營陸續展開準備，國民黨參選人蔣萬安更是緊鑼密鼓找來專家、學者討論。知情人士表示，蔣陣營近期積極搜集各種資料，把辯論可能遇到的突發狀況、細節、過程，甚至過往的一些辯論影片都準備好，下週開始每天安排辯論課程，就希望能在首場辯論展現出最好的一面。

台北市長柯文哲曾酸，蔣萬安不敢談政見、不敢跟人家辯論，立法院應變對答都不及格。當時蔣萬安回應，辯論就是告訴市民對台北市政未來擘畫的方向跟態度，在有限的時間做最好的論述，讓市民朋友了解自己持續專注的政策牛肉，符合大家的需求，成為市民最好的選擇，第一個優先的選擇。

對於11月5日的辯論會，知情人士提到，蔣陣營近期已找來熟悉市政、了解辯論的專家、學者來找討論，因為蔣萬安從未有辯論經驗，這兩週團隊積極搜集各種資料，下週開始將緊鑼密鼓上課，針對辯論可能遇到的狀況、辯論的細節、辯論的過程，甚至找來一些辯論的影片讓蔣萬安學習。

知情人士坦言，外界對於蔣萬安一直有「不會辯論」的刻板印象，蔣萬安雖然有點緊張，但也非常積極，花非常多時間準備，盡量做到最好的準備。蔣萬安在這周行程還是滿檔，確實沒有太多時間來做準備，但下週開始會全力衝刺，將針對交叉提問、媒體提問、交叉詰問、申論4個面向來練習。

知情人士指出，目前辯論的進度主要是搜集資料，盡可能把所有資料備齊，接下來將進行討論，下週將不斷演練，最後也將會找來專家學者模擬演練，一連串的課程，希望蔣萬安能將最好的辯論樣貌呈現出來。

對於近期辯論準備的進度，蔣萬安競選辦公室表示，有找專業人士加入團隊共同討論，但目前行程仍然很多，所以準備時間較少，下周開始會積極備戰。

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