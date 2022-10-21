陳時中邀4立委＋彙整破百政策備戰辯論　近二週安排「考前閉關」

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長參選人首場電視辯論會將於11月5日由三立電視與TVBS電視台共同舉辦，藍綠白3方陣營將在下週第三度碰頭，確定最終辯論會的流程及發言順序。據指出，民進黨台北市長參選人陳時中團隊鎖定「政策題」，目前仍在收攏百餘項政策的階段，並規劃在接近辯論會時間前，安排「閉關」時間讓陳時中「備考」。

據悉，民進黨台北市長參選人陳時中從宣布參選時，就在競選團隊安排下，參加各種政策課程，例如本周上了文化、文創、新住民領域相關課程，先前光是一個淨零碳排政策，就由7名專家上了5堂課，到現在選舉倒數30多天還在繼續上課；對於辯論會準備工作，政策小組召集人管碧玲目前仍在準備辯論題目的方向，小組成員包括立委吳玉琴、范雲、洪申翰等人，均會參與籌備工作。

競選團隊總幹事吳思瑤透露，陳時中近日行程滿檔，還沒有時間進入最後演練階段，目前針對辯論會，仍在幕僚作業階段，由團隊挑出重點議題並進一步精鍊，讓陳時中上場時可以在短時間內完整闡述政見，「目前還在籌備，他的時間真的很擠」，同時團隊也規劃「閉關時間」，讓陳時中在辯論會前夕有時間準備。

吳思瑤說，陳時中本身是很有政策經驗的人，加上過去3個多月來，陸續端出最全面、含金量具足的政見，反而是要在辯論會前協助陳精煉政策；至於政治題方面，當然還是要準備，但團隊也希望對手不要再用政治口水及負面攻擊，讓辯論會歪樓。