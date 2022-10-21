黃珊珊備戰辯論邀「宋楚瑜文膽」對辯　強化交叉詰問防守3議題

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，台北市長首場電視辯論會拍板在11月5日登場，藍綠白三方陣營將在下週第三度會晤，確認最終的辯論形式。事實上，面對辯論無黨籍台北市長參選人黃珊珊信心滿滿，常說自己已準備了20幾年，據《ETtoday新聞雲》記者了解，黃珊珊找來時常撰文批評台北市柯文哲、曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉參與「對辯」。

據了解，黃珊珊陣營自10月中旬開始固定討論辯論細節，除了部分專家、學者外，近期更找來親民黨主席宋楚瑜昔日文膽、常撰寫社論批評柯文哲的吳崑玉；事實上，吳崑玉與黃珊珊本身就有私交，2019年黃珊珊請辭親民黨文宣部主任時，吳崑玉也跟著請辭文宣部副主任，兩人私交甚篤，幕僚建議可找吳崑玉擔任對照組時，對方也表達願意協助。

近黃人士分析，黃珊珊的強項為市政熟悉度，當日期到達11月5日時，黃珊珊將開滿10場政見記者會，其政見輪廓相當完整，城市規劃也一直都是黃珊珊的主打強項。

近黃人士提及，黃珊珊的弱勢是對政治議題較無火花，在辯論會的幾個環節當中，包括申論時要告訴民眾願景理念等，反而需要再更加強，短時間內讓民眾知道議題好壞，將政見與內容清楚交代給民眾。

近黃人士指出，交叉詰問為幕僚著重區塊，包括怎麼拋議題給對手、如何因應對手題目，例如大巨蛋、社子島、內科交通等題目都可能被問，屆時恐怕較為難防。