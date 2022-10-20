「神秘建築師」投身繪畫！吳增榮留500張作品封筆　藝博會限定展出

▲被稱為「神秘的建築師」，藝術家吳增榮在中年放棄建築，投身繪畫，又在2019年封筆。（圖／安卓藝術提供）



記者林育綾／台北報導

2022年台北國際藝術博覽會（Art Taipei）展出，安卓藝術以「景觀之詩」為題，呈現旗下12位藝術家作品。其中曾設計「林口三宅一生公寓」的藝術家吳增榮，在中年時毅然決然放棄建築、投身繪畫，2019年封筆留下500幅左右的作品，如今在藝博會將期間限定展出4幅畫，10月21日～24日於台北世貿1館展出。

吳增榮於1942年生於台中東勢，20歲開始接觸繪畫，1972年成立建築事務所，他的建築成名作，是以童年放牛經驗放入設計，私下命名「微笑的牛」的東勢鎮公所；其他重要作品還包括：潭子鄉栗林國宅、台北市政中心（與王立甫、李俊仁合作）、林口三宅一生公寓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在中年時，毅然決然地放棄建築，轉而全心投入繪畫，那之後幾乎不再公開出入建築專業場合，成為讓人覺得最神秘的建築師。而他鑽研水彩創作，繪畫具有深邃迷人的詩意，筆下表情豐富的幽黯山嶽、湖景與月色，真摯地吐露出內在性情，是他與外界溝通的最佳管道。

▲藝術家吳增榮2017年作品《校門內側》。（圖／安卓藝術提供）



▲吳增榮作品《金魚》。（圖／安卓藝術提供）

不過留下約500張左右精彩作品後，他又在2019年封筆。安卓藝術公布，成為藝術家吳增榮所有作品的獨家代理畫廊，創辦人李政勇表示，「未來將針對吳增榮藝術生涯的完整作品，進行一系列的全球推廣與展覽規劃。」

而總監朱倢瑢表示，今年7月吳增榮的首次個展「山之音」，深受藝術圈、建築界和收藏家們的高度好評與迴響，展出作品幾乎都被典藏。這次於台北藝博會的展位E04，將展出吳增榮的4件作品，呼應展出主題「景觀之詩」。

▲吳增榮作品《一對夫妻》。（圖／安卓藝術提供）

除了吳增榮的4幅作品，安卓藝術此次共呈現旗下12位藝術家，用繪畫觀察世界和理解生命的精彩創作，展出作品環繞於風景美學的省思、轉化，探索微觀日常與神話史詩兩個面向。

2022台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）在10月21日～24日，於台北世貿1館展出，展覽集結138家展商，共89家台灣畫廊、38家海外畫廊，跨越8個國家地區（台灣、日本、韓國、香港/中國、新加坡、法國、美國、英國），是歷年最大、最多，同時以尊重生態環境，邁向綠色展會的永續目標前進。

ART TAIPEI 2022 台北國際藝術博覽會 展覽資訊

預展時間

10.20(四)15:00-21:00

10.21(五)11:00-14:00

展覽日期

10.21(五)-10.24(一)

展覽時間

11:00-19:00(10.24至18:00)

展覽地點

世貿1館，台北市信義區信義路五段5號