退休師打桌球突沒了呼吸心跳　心肌梗塞指數爆錶！超越常人2千倍

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名陳姓老師退休後仍保持天天運動習慣，不過今年5月，桌球打到一半，人就突然倒下並且失去呼吸心跳，陳老師被送往急診室，發現心臟冠狀動脈已100%阻塞，心肌梗塞指數更是爆錶，超過正常人的2000倍。醫師打通陳老師的血管，成功把人從鬼門關拉回來，且出院後沒有留下任何後遺症，醫師直呼是「醫學奇蹟、天公仔囝」。

▲陳老師出院後狀況良好，今日回到醫院感謝醫護團隊不肯放棄他，開啟他第二人生。（圖／記者許宥孺攝）

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今年66歲的陳老師，今(20日)下午在老婆陪同下回到高雄市立民生醫院，他特別帶來花束要感謝主治醫師，從鬼門關門前將他拉回，還有醫療團隊不肯放棄他，讓他得以開啟第二人生。院方也獻上蛋糕，祝福陳老師「重生」。

▲院方送上祝福蛋糕，慶祝陳老師重生。（圖／記者許宥孺攝）

陳老師回想病發當天，身體沒有感到不適，仍照常到長青中心打桌球，沒想到球打一半，人就昏倒在地，頓時失去呼吸心跳，還好昏倒時，球友有類似經驗，便立即替他施作CPR直到救護人員到場接手，最後送到民生醫院救治，所幸恢復心律。

陳老師說，當時他已瀕臨死亡，失去心跳、呼吸中斷、瞳孔放大，現在想起那畫面，他就嚇得冒一身冷汗，這就是「貴人相助」，沒有耽誤到黃金救援時間。

▲陳老師在今年5月打球時，突然倒地失去呼吸心跳。（圖／記者許宥孺攝）

「活著真好！」陳老師回想躺在加護病房的22天，記憶都是模糊的，似醒又未醒，腦中想的都是過去美好的回憶，他還夢到媽媽來探望他，就像人生跑馬燈一樣。現在出院後的他，完全沒有留下任何後遺症，僅減少做激烈運動，生活部分不受影響。

主治醫師、民生醫院心臟內科主任李明義表示，陳老師被送到院時，醫療團隊緊急插管搶救，隨即安排心導管手術，在透視顯影下，發現心臟冠狀動脈左前降支前中段已100%阻塞，立即架設支架打通血管，這才恢復生命徵象。

▲民生醫院心臟內科主任李明義。（圖／記者許宥孺攝）

李明義表示，陳老師到院時，心肌梗塞指數飆破4萬、超過上限，但正常人是小於20以下，超乎常人的2000倍。難得的是，冠狀動脈阻塞患者搶救後，仍可能臥床、仰賴呼吸器、腦部受損、變植物人，但陳老師罕見沒有留下後遺症，堪稱是醫學奇蹟。

李明義指出，其實陳老師心臟動脈狹窄，在劇烈運動下，產生急性血栓造成血流阻塞。建議民眾應定期自我檢視，若有心血管疾病家族史、肥胖、高血壓、高血糖、高血脂，或有抽菸、飲酒過度、缺乏運動者，應特別留意，同時也要避免高強度運動、過冷或溫度變化過大的環境。

▲陳老師心肌梗塞處。（圖／記者許宥孺攝）

▲經打通血管讓血液順流，陳老師才在手術台恢復生命徵象。（圖／記者許宥孺攝）

李明義提醒，許多心因性猝死並無事前症狀，如果反覆出現氣促、胸悶、胸痛、昏厥、心悸、全身倦怠、頭痛等症狀，應及早與醫師討論是否需做進一步檢查。