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老公教召回家變準爸爸！她遭疑出軌「躲房間摸孕肚流淚」…網氣炸

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲一名人妻懷孕後相當開心，不料卻遭老公懷疑出軌。（示意圖，Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

懷孕本是一件開心的事，但若另一半懷疑小孩不是自己的，恐怕就會大大減少這份喜悅。一名準媽媽表示，老公去教召的那2週，她發現自己變得很容易累，直到老公回來的幾天後驗孕才知道原來是懷孕了，當下覺得是「生命中最幸福的時刻」，不料老公卻相當錯愕，甚至還懷疑小孩不是他的親身骨肉，讓原PO聽了相當受傷。

一名懷孕33週的準媽媽在Dcard發文分享，她和老公結婚2週年，並在今年3月初懷孕，起初2人都沒發現異狀，直到老公3月19日到4月1日去教召的期間，她發現自己變得很容易累，原本可以每天熬夜，但那段時間晚上10點就開始打哈欠，因此她在老公回來的幾天後驗孕，這才驚覺「懷孕了」。

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原PO透露，雖然她孕吐很嚴重，但在懷孕期間老公都很體貼，也很包容她，讓她覺得這一切都是值得的。不料某次2人在車上閒聊時，她問老公，「知道懷孕當下你什麼感覺呀？」對方竟回，「其實我有點錯愕，因為剛教召回來…我知道妳很乖，可是剛回來就說懷孕，難免…」

▲人妻分享委屈經歷，引發網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲人妻分享委屈經歷，引發網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

原PO聽了頓時晴天霹靂，「眼淚真的要飆出來」，為了解除老公的疑慮，她希望可以一起去做親子鑒定，但老公卻堅持不要，認為懷孕很辛苦，是他不該有這樣的想法。然而原PO還是很受傷，且也不知該如何跟朋友訴苦，只能在房間默默摸肚子流淚，委屈地說「嗚要怎麼消化」。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛怒批「只有一點『小』受傷嗎？我覺得這是好嚴重的污衊耶」、「如果是我，我會爆炸生氣」、「是我我就會接著說，不是你的阿，懷疑我，我就讓你緊張」、「你自己去驗一驗吧，然後再跟他拿費用」、「請老公下次陪你去產檢，讓醫生跟他說懷孕週數怎麼算」。

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