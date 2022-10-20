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頭髮被捲進路人小風扇！　她爆氣在捷運上剪髮：我已經禿頭

▲▼往三重站捷運人潮。（圖／記者黃國霖攝）

▲尖峰時間捷運車廂內相當擁擠。（資料圖，與本文無關／記者黃國霖攝）

記者崔子柔／綜合報導

不少怕熱的人會隨身攜帶小風扇，一名女子則表示，她搭捷運時頭髮捲進路人的風扇內，怎麼拔也拔不出來，只好和其他乘客借剪刀當場剪斷，「雖然對方一直跟我道歉，但我真的說不出來『沒有關係』」。

原PO近日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，她上班時間搭著人擠人的捷運，頭髮竟然捲入一旁乘客的小風扇裡，當時風扇也關不起來，頭髮便持續捲入，最後只好借剪刀一把剪掉，「對方也說以後不敢在捷運上用小電扇了，這裡沒有要公審，只是要提醒一下各位注意別人的安全」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲女子發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO提到，雖然能理解很熱的心情，但呼籲要使用小風扇就要保持好安全距離，她會那麼生氣是因為她近期開始掉髮嚴重，有圓禿困擾，「再來那麼一單橫禍，真的是雪上加霜」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「那種風扇會捲頭髮，我捲好幾次，危險」、「應該禁止在人多壅擠的大眾運輸工具上面使用電風扇」、「雖然是縮小版的風扇，但還是不適合帶到公共場所使用」、「這種事不可能說沒關係」，也有人說，「頭髮是女人第二生命，這真的會氣」、「這還滿值得公審的啊，如果捲到我頭髮我會爆怒」。

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