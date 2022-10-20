93萬重機印上「危險人物」　騎士只有普通駕照！越級打怪罰慘了

▲黃男在愛車上印製「危險人物」、「王者」等字樣。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局近日執行取締噪音、改裝車專案，共開出11件罰單，其中包括一台要價93萬元、號稱「忍界之王」的Ninja ZX-10R重機，駕駛除在車體上印製「危險人物」、「王者」等字，閃瞎眼的改裝車燈、超過100分貝的噪音直接引起警方注意，警方要求查看駕照時，還發現他僅持有普通機車駕照，是「越級駕駛」，黃姓駕駛連吃3張罰單，共被開罰5400元。

台中第二警分局與監理站、環保局於18日晚間7時至11時，執行「環監警聯合稽查」專案勤務，在北屯路段取締改裝汽、機車、噪音車，針對車輛燈光、車身及排氣管等違法改裝進行稽查。

過程中，警方發現一位身穿「聖光騎士團」T-Shirt的黃姓騎士（42歲），他騎乘Ninja ZX-10R重機，遠遠就發現其發出震耳的音浪，七彩燈光更引人側目，便將他攔下盤查。

▲▼黃男共吃下違反噪音、改裝車燈、越級駕駛等3張罰單。（圖／民眾提供）

警方先依違反道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款「變更頭燈以外之燈光」開罰，環保局檢測黃姓騎士車輛後，測得發出噪音達100.3分貝，遠超過標準（紅牌重機超過95.2分貝即開罰，超過5以下罰1800元，5以上2700元），再依《噪音管制法》開單告發。

另外，警方還發現「聖光騎士團」騎士越級駕駛，違反第22條第1項第5款「持有普通機車駕照，駕駛大型重機車」，共計開罰5400元，還得限期改善複驗合格為止；相對七彩閃閃發亮「王者」之車，「聖光騎士團」騎士接到3張違規單，瞬間臉都暗了。

第二警分局表示，本次勤務共計攔下14輛車，其中開罰6件違反噪音管制法，取締2件擅自改裝車體及車燈、2件無照駕駛及1件越級駕駛等違規。

第二警分局長陳家銘表示，擅自改裝排氣管分貝數超過標準，環保局除可以違反「噪音管制法」處1800元至3600元處罰外，違規改裝車身、燈光、排氣管等，依道交條例第16條、18條規定，最重處9600元罰鍰，並責令其改正或檢驗；警方呼籲車主勿爲突顯個人喜好或吸引目光，任意改裝車輛，除能確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質。

