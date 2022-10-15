環警監聯合稽查　白河警全力取締改裝噪音車

▲台南市警白河分局結合南市環保局、麻豆、新營監理站及交通警察大隊等稽查人員，共同於市175線南寮活動中心前，執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局14日深夜結合南市環保局、麻豆、新營監理站及交通警察大隊等稽查人員，共同於市175線南寮活動中心前，改裝噪音車輛易出沒路段，執行改裝車輛及大型重機車聯合稽查勤務。

白河警方指出，台南市市道174線、175線山路蜿蜒、起伏，吸引重機族車聚，沿途有著名景點「東山咖啡公路」，警方發現近期大型重機車有增加趨勢，且經常有汽、機車族群特別喜歡於夜深人靜時段，騎乘改裝車呼嘯在道路上，沿途居民因車輛改裝噪音苦不堪擾。

警方攔查車輛33部，依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更零件及車輛設備規格不符1件、未依規定使用霧燈1件、無照駕駛2件及移送酒駕公共危險1件；另環保局依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格需召回檢測5輛。

依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止，警方呼籲請民眾勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又遭環保局開罰，還得另花時間回指定處所再次檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。

另外，歡迎民眾也加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https://reurl.cc/9po2ba）檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。

白河分局長劉其賢表示，警方將會持續聯合環保局及監理機關加強市175線改裝噪音車輛常行駛路段執行稽查取締，亦將規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關，通知車主到案檢驗，請車主切勿任意非法改裝車輛引擎、排氣管，還給居民安寧的居住空間及用路安全。