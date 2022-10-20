恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

▲左為哈伯望遠鏡2014年拍攝的創生之柱、右為韋伯望遠鏡拍攝的創生之柱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

宇宙中最為人讚嘆的驚世美景莫過於「創生之柱」（Pillars of Creation），藍黑的廣大星雲下散佈著塵埃，透過望遠鏡的光散射效應來觀測恆星誕生的唯美過程，如今美國太空總署（NASA）公佈韋伯望遠鏡拍攝的最新影像，人類能夠觀測到更為清晰、更加鮮明的影像。

根據《BBC》，所謂的「創生之柱」指的是溫度極低、且密度極高，由氫氣和各種塵埃形成新生恆星的過程，位於距離地球6500光年巨蛇座的鷹星雲（M16）之內，而其實每座大型望遠鏡都曾拍攝過創生之柱的絕美場景，其中哈伯望遠鏡就曾先後於1995、2014年拍攝，當時最廣為人知。

報導指出，韋伯望遠鏡能夠利用紅外線探測器，通過柱體塵埃的光散射效應觀測新生恆星誕生歷程，其中創生之柱是由附近擁有巨大質量恆星所發射出的強烈紫外線照亮，然而如此景象卻也可能因為輻射消散。

▲韋伯望遠鏡拍下的「創生之柱」。（圖／達志影像／美聯社）

假設我們人類能夠擁有瞬間移動的能力而到達該處，可能會發現創生之柱已經消失不見，因為目前我們所見證的創生之柱，其實是韋伯望遠鏡偵測到、來自6500年前的光。

歐洲太空總署（ESA）資深科學顧問麥考林（Mark McCaughrean）表示，「我從1990年代中期以來，便一直研究鷹星雲，試圖從哈伯望遠鏡拍攝的影像中尋找年輕的恆星。我知道，當韋伯望遠鏡拍下它時，它們會令人感到驚嘆，的確如此。」

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