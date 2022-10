美元出現第一位亞洲臉孔　華裔女星黃柳霜肖像鑄成25分硬幣

▲華裔影星黃柳霜成為美金上首張亞洲臉孔。(組圖/美國鑄幣局、美聯社)

文/中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電

美國鑄幣局為彰顯女性成就,推出一系列傑出女性肖像錢幣,最新發行的25美分硬幣是紀念華裔影星黃柳霜(Anna May Wong),這成為美金上第一張亞洲臉孔。

根據紐約時報,美國鑄幣局(U.S. Mint)預計鑄造3億枚刻有黃柳霜頭像的25美分硬幣。鑄幣局官網指出,首批錢幣來自費城與丹佛的鑄造廠,10月24日開始配送。

黃柳霜生前重要成就在於,身為女性少數族裔,她在數十年前平權風氣未開的環境下,仍努力發聲。她以自身經驗為例,坦言受到差別待遇,呼籲打破亞裔角色的刻板印象。

譽為好萊塢首位亞裔影星,黃柳霜活躍於1920到1930年代的電影界。當時電影裡的亞洲人角色,多半是白人上妝把臉塗黃扮演。銀幕上禁止跨種族的戀情,因此亞裔都不是主角。

黃柳霜大多飾演配角,背負刻板印象,酬勞遠低於白人演員。黃柳霜說過一句名言,凸顯亞裔演員的困境,她稱自己「死了一千次」,因為她飾演角色下場幾乎都是死亡。

▲華裔影星黃柳霜(Anna May Wong)曾主演於1931年上映的美國電影《龍女》(Daughter of the Dragon)。(圖/達志影像)

黃柳霜是中國移民後代,1905年出生於洛杉磯唐人街,1961年過世,演出60多部電影,橫跨默片與黑白電影,也參與不少倫敦與紐約的舞台劇。

在好萊塢經歷不平等對待,黃柳霜旅居歐洲,演出英國、法國與德國電影。美國全國公共電台(NPR)報導,黃柳霜1933年在洛杉磯時報的訪談中坦言,她厭倦在好萊塢演出的角色。

黃柳霜說:「為什麼銀幕上華人幾乎都是反派角色,如此的殘暴、兇狠、狡猾,就像草叢裡的一條蛇。我們才不是這樣。」黃柳霜以美貌聞名影壇,但又總被冠上東方美、外國美。

美國鑄幣局根據一項法案,於2022年到2025年發行不同版本的25美分硬幣,每年推出5位對美國有特殊貢獻的女性先驅肖像。黃柳霜是今年受到表揚的5位傑出女性之一。

根據鑄幣局網站,這款25美分硬幣一面為美國首任總統喬治華盛頓(George Washington)肖像,另一面為黃柳霜的面容特寫與手部,周圍環繞著劇院招牌常見的點狀燈泡。

鑄幣局長吉布森(Ventris C. Gibson)稱讚黃柳霜是一名勇敢的倡導者,致力提升亞裔演員的能見度與角色的多元面貌。

設計師戴絲塔(Emily Damstra)介紹錢幣細節,在1920年代影星名字通常放在戲院招牌上,周邊環繞著一顆一顆小燈泡,她就是以此概念放上黃柳霜的名字,並且將黃柳霜迷人的面容與手勢放在名字旁邊。

