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美系外資曝「iPhone 14、14 Plus下半年共砍400萬支」　1組裝廠受影響

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

市場傳出蘋果傳大砍iPhone 14 Plus產量，美系外資今日出具最新報告指出，下半年會有400萬支iPhone 14及14 Plus產能轉至生產Pro和Pro Max系列，而iPhone 14在11月中旬會出現下一波訂單調整。

美系外資認為，iPhone在2023年第1季趨勢是關鍵觀察指標，而鴻海（2317）作為iPhone 14 Pro/Pro Max唯一組裝廠商，將維持防禦性；和碩（4938）因iPhone 14 Plus減產不利影響而最脆弱。

網路媒體《The Information》先前報導即指出，蘋果已開始減產iPhone 14 Plus，主因要對市場需求重新評估。報導稱，蘋果已指示至少一家大陸製造業者立即停止生產iPhone 14 Plus用零件。消息人士透露，兩家供應iPhone 14 Plus用零件模組的大陸廠商也接獲類似的指示，產量分別縮減70%、90%。

美系外資指出，iPhone 14系列下半年總產量維持9000萬支，iPhone 14、14 Plus生產預期分別下調200萬支，落至 1,950 萬支和 1,550 萬支。

至於14 Pro增加100萬支、至2,600萬支，14 Pro Max增加300萬支至 2,900 萬支。Pro系列的組合比例從57%升至 61%。

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