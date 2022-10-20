尋找嘉義IU！超正運動系美女掉學生證　神似韓星網友頻喊老婆

▲ 中正大學運動休閒育學生證件照宛如韓星IU 。（圖／翻攝中正大學全校版）

記者翁伊森／嘉義報導

許多人都會有遺失皮包、證件幸運被路過民眾拾獲，送至鄰近警所或是諮詢服務台等經驗。中正大學一熱心余姓同學拾獲校內段姓女學生並轉交該校體育館櫃檯，也協助將證件上傳至「中正大學全校版」，並發文提醒遺失證件的段姓同學及其友人注意，卻意外因為證件上猶如明星般亮眼的照片引發網友熱議。但也有人質疑學生證上的照片，根本就是IU本人，學生證根本就是P圖。

▲中正大學運動休閒育美女大二生(左)宛如韓星IU(右) 。（圖／翻攝中正大學全校版、CFP）

學生證上女同學清秀臉龐掛著淡淡笑容，一雙充滿朝氣與魅力水汪汪大眼，穿著白色襯衫，及肩的波浪長髮襯托出絕美的空靈氣息，是該校110學年度就讀運動競技系大二的同學，罕見的姓氏搭配很有氣質名字。

而對於余姓網友熱心協尋不少網友表示「最暖的大哥」「好暖」，但卻也有不少網友暴動，網友歪樓表示「我老婆還真不小心」「是不是貼郭雪芙的」、「跟知恩(IU，韓星李知恩)一起看穿著Prada的惡魔」、「這個圖必須推」、「對本人充滿期待」，但也有人質疑學生證上的照片，根本就是IU本人，學生證根本就是P圖。

▲韓星IU李知恩 。（圖／CFP）