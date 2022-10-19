　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

▲▼加拿大31歲台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）遇刺殉職。（圖／翻攝自twitter／@rcmpgrcpolice）

▲加拿大31歲台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）遇刺殉職。（圖／翻攝自twitter／@rcmpgrcpolice）

記者林彥臣／綜合報導

31歲的加拿大皇家騎警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）當地時間18日在卑詩省（British Columbia）本拿比（Burnaby）因為接獲一宗關於無家可歸者營地的電話報案，前往處理時遭到刺殺殉職。「駐溫哥華台北經濟文化辦事處」亦證實，殉職女警的父母是來自台中的移民。

根據《星島日報》報導，卑詩省緊急衛生服務部給CBC的聲明指出，18日上午11時17分接報，布羅德維尤公園（Broadview Park）發生危急事件，當時兩名傷者被送往醫院治療，警方隨後證實，一名女警被刺身亡，刺傷她的嫌疑犯受槍傷送醫。

▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也對楊慈心離世表達哀悼。（示意圖／達志影像）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）哀悼表示，聽到有警察被殺的消息，對此感到非常難過，並會與逝者的家人、朋友、以及同事同在。

《星島日報》指出，駐溫哥華台北經濟文化辦事處證實，死者的父母是來自台中，並已和家屬取得聯繫，表達了慰問之意。

卑詩省台裔議員安康禮（Anne Kang）、陳葦蓁（Katrina Chen）也分別在其社交媒體寫上悼念語句，表示對楊警官的離去深感難過，並對其親友及同事給予最深切的慰問。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
女信徒被脫衣搓吸胸部　神棍作法「吸出陰氣」辯：她主動要求
快訊／日前才遭開槍！萬華商辦再傳槍響　警動員緝兇
全台首例！他求連任議員因曾貪污失格　提告逆轉續參選
加拿大「台裔女警」遇刺殉職　父母來自台中
6原因害GG臭翻　「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵
他信用卡「簽名欄空白」被拒刷！　危險下場曝光
公司的水有尿味！　女崩潰發現男「把肉棒塞水瓶」害她得性病
快訊／《警械使用條例》修正今施行　危及生命可直接開槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

烏克蘭國會通過決議　稱車臣暫時被俄占領

男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

武裝分子持槍攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射　10醫護被綁至少2死

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！寧願花20倍月薪　也要看降落傘迫降

俄軍急從赫爾松「撤離6萬人」　魁儡市長證實：俄做好接收準備

4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

秘密動員？白俄羅斯檢查公民服役資格　軍隊登記今年底完成

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

烏克蘭國會通過決議　稱車臣暫時被俄占領

男歌手嗨唱一半喊卡　轉身下台「突倒地猝死」！全場驚嚇影片曝

武裝分子持槍攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射　10醫護被綁至少2死

北韓「最受歡迎韓劇」排行曝！寧願花20倍月薪　也要看降落傘迫降

俄軍急從赫爾松「撤離6萬人」　魁儡市長證實：俄做好接收準備

4歲女童失蹤「隔天淪碎屍」！被糖果拐走遭性侵肢解　掀全國公憤

秘密動員？白俄羅斯檢查公民服役資格　軍隊登記今年底完成

普丁宣布：對新併入4區「實施戒嚴」　地方領導人獲額外權力

三寶男疑帶孩子吃麥當勞　機車待轉區當停車格被砲歪「文盲」

福來喜選對了！　助總透露洋捕決策過程

快訊／商辦大樓互看不爽曾轟2槍　今再傳槍響！萬華警動員緝兇

載7名學童…娃娃車轉彎「撞轎車+廣告看板」1童送醫　驚悚影像曝

女信徒被脫衣搓吸胸部　神棍作法「吸出陰氣」辯：她主動要求

全台首例！求連任議員因20年前貪污失格　洪本成「提告逆轉」續參選

王心凌美到「登上紐約時代廣場」樂翻　新專輯進度正式曝光！

口罩將解封，快學日本超夯「笑容練習術」！　3步驟打造迷人笑容

日本再放寬！傳染病旅遊警示降到最低級　76國「全數清零」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

23歲女員工捲入攪拌機絞死　南韓人氣炸

致死率80％！美實驗室研發更致命COVID病毒株　挨批玩火

他傳訊息被不讀不回　才知女友捲進機器慘死

即／南韓：北朝鮮再次發射250多發炮彈

俄國爬著找伊朗！　澤倫斯基：軍事政治都破產

環球影城「人骨」死至少2年　竟有詭異巧合

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

19歲嫩男愛上3寶嬤　交往2年訂婚了：想讓她幸福

見老公床戰辣妹　人妻一腳踹飛出軌夫

天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破

俄「自殺無人機」狂轟烏　4目的曝光

泰男載妻尾隨保時捷賞車　被法籍車主KO腦出血

研發致死率80%新冠毒株被罵爆　美名校回應

更多熱門

相關新聞

隱形眼鏡盒用自來水洗　她左眼感染失明

隱形眼鏡盒用自來水洗　她左眼感染失明

美國女子凱拉史密絲（Kyra Smith）戴隱形眼鏡多年，但卻因使用自來水沖洗隱形眼鏡盒，導致左眼感染罕見「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis），視力模糊失明。如今的她正在接受另個療程，希望能接受第二次角膜移植，恢復視力。

脫衣舞孃在高中跳艷舞　辣妹晃奶片瘋傳　

脫衣舞孃在高中跳艷舞　辣妹晃奶片瘋傳　

研發致死率80%新冠毒株被罵爆　美名校回應

研發致死率80%新冠毒株被罵爆　美名校回應

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

公司男把生殖器塞水瓶　害女得性病

身價翻66倍！初代iPhone拍出128萬天價

身價翻66倍！初代iPhone拍出128萬天價

關鍵字：

加拿大女警皇家騎警杜魯道北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面