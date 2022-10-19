加拿大31歲「台裔女警」遇刺殉職　總理杜魯道：警察被殺非常難過

▲加拿大31歲台裔女警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）遇刺殉職。（圖／翻攝自twitter／@rcmpgrcpolice）



記者林彥臣／綜合報導

31歲的加拿大皇家騎警楊慈心（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）當地時間18日在卑詩省（British Columbia）本拿比（Burnaby）因為接獲一宗關於無家可歸者營地的電話報案，前往處理時遭到刺殺殉職。「駐溫哥華台北經濟文化辦事處」亦證實，殉職女警的父母是來自台中的移民。

根據《星島日報》報導，卑詩省緊急衛生服務部給CBC的聲明指出，18日上午11時17分接報，布羅德維尤公園（Broadview Park）發生危急事件，當時兩名傷者被送往醫院治療，警方隨後證實，一名女警被刺身亡，刺傷她的嫌疑犯受槍傷送醫。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也對楊慈心離世表達哀悼。（示意圖／達志影像）



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）哀悼表示，聽到有警察被殺的消息，對此感到非常難過，並會與逝者的家人、朋友、以及同事同在。

《星島日報》指出，駐溫哥華台北經濟文化辦事處證實，死者的父母是來自台中，並已和家屬取得聯繫，表達了慰問之意。

卑詩省台裔議員安康禮（Anne Kang）、陳葦蓁（Katrina Chen）也分別在其社交媒體寫上悼念語句，表示對楊警官的離去深感難過，並對其親友及同事給予最深切的慰問。