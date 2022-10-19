台東環保局籲汽機車使用人停車熄火　不怠速最高可罰6萬元

▲汽機車怠速超過3分鐘，違者最高可處6萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局呼籲汽機車輛使用人停車怠速超過3分鐘，請熄火關閉引擎，避免因怠速排放空氣污染物直接影響民眾健康，違者經稽查將依空氣污染防制法，最高可處6萬元罰鍰。

台東縣政府表示，縣境內空氣污染來源，其中主要為車輛排放來自引擎燃燒產生的廢氣，其成分以氮氧化物及PM2.5為主，長期吸入對人體健康有直接傷害，可能會引起過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌及心血管疾病，恐提高呼吸道疾病及死亡風險，呼籲民眾養成停車熄火的好習慣。

環保局指出，車輛怠速違規情況屬時間短暫、隨機地點發生，將不定期派稽查人員著重於容易發生車輛怠速的地點加強巡查，如轉運、接駁的場所及風景區停車場等汽機車出入頻繁場所，並採取紅外線熱像儀怠速稽查，若在3分鐘觀察時間中駕駛者沒有熄火，則將祭出罰單。

此外，環保署也訂出因應不同狀況的排除條例，為了不讓怠速熄火與擾民劃上等號，有停車怠速必要者的特種車輛列為排除對象，針對有怠速情形的車輛，稽查人員均會先勸導並開立勸導單，請民眾配合停車熄火。

環保局呼籲，所有汽機車主均應減少車輛排氣污染，避免因怠速超過3分鐘，將依違反空氣污染防制法相關法令，處以新台幣1千5百元至6萬元罰鍰。