公車急剎！女客撞讀卡機「斷5根肋骨」怒告　司機無罪理由曝

▲台中一名女乘客因公車司機緊急剎車，往前撞刷卡機斷了5根肋骨，怒告司機過失傷害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一白姓女乘客搭公車時，因公車司機突然緊急剎車，害她抓不住扶手、往前猛烈撞擊刷卡機，撞斷5根肋骨。事後白女怒告公車司機過失傷害，不過法官勘驗行車紀錄器，發現當時司機因為前方車輛突然剎車，只好也緊急煞停避免追撞，並非「任意」驟然減速、剎車，判司機無罪，全案還可上訴。

判決書指出，全航客運一譚姓司機於去年3月11日上午8時許，駕駛公車沿北區五權路行駛時，在交叉路口突然緊急剎車，導致站在公車後門的白姓女乘客抓不住車內扶手，往前撞擊刷卡機，造成她左側5根肋骨閉鎖性骨折，事後白女怒告司機過失傷害。

全案審理時司機喊冤，表示當時因為前方的小客車突然踩剎車，他為了避免追撞，也只能把剎車踩死。且車內有貼警告標語，乘客應該於公車到站靜止後，再起身下車，他認為自己沒有過失。

法官認為，白女也證稱自己起身準備下車時，視線是看向公車的側邊，可見她當時並未注意司機與前車的距離，也沒留意前方有無突發的車況導致司機必須緊急剎停，自難指控司機有任意驟剎車的過失。

法官另勘驗行車紀錄器畫面，發現司機是因為前方車輛突然完全剎停，為避免追撞而緊急剎車。從前車剎車燈亮起到完全剎停，司機只有2、3秒的反應時間，採取剎車暫停為必要安全措施，並非「任意」驟然減速、剎車，自無任何違反道路交通安全規則中的注意義務之過失，判司機無罪，全案還可上訴。