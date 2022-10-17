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騎單車過行人穿越道遭左轉車撞傷　求償12萬判賠3萬5理由曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

▲交通規則認定單車屬於「慢車」，過馬路須行駛專用道，不得行駛一般行人穿越道，除非有標誌開放與行人共用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名6旬石姓男子前年騎腳踏車過馬路，遭謝姓男子開車貿然左轉撞倒成傷，他怒告謝男害他飽受驚嚇，常半夜驚醒自問「我還活著嗎」、身心均受嚴重傷害，求償精神慰撫12萬元，卻被一審認定他違規在行人穿越道上騎單車，須自負3成過失責任，僅判謝男應賠3萬5000元，石男上訴主張警方已對他撤罰，二審台北地院仍認定石男違規屬實，駁回他的上訴確定。

判決指出，石男於2020年12月16日深夜10點多，騎單車由北往南從臥龍街穿越和平東路二段，遭謝男開車從對向貿然左轉撞倒，造成頸部扭傷，雙肩、下背部和左膝多處擦挫傷，送醫幸好沒危及生命，他怒告謝男沒注意車前狀況、沒禮讓行人擁有的絕對路權而肇事。

石男並主張因此受到激烈驚嚇，不太願意晚間外出，更常半夜驚醒自問「我還活著嗎」，他認為謝男害他生活作息、品質與身體健康受到嚴重影響，要求賠償精神慰撫12萬元。

謝男刑案部自首，但不願賠12萬元而無法和解撤告，被依過失傷害罪判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。他在求償案中仍坦承有錯，但認為只須賠償石男1萬元就足夠，且石男本案被警方開單告發違規在行人穿越道上騎單車，應負3成過失責任。

民事一審由北院審理，法官審酌雙方身分地位與經濟能力，認定本件賠償金額以5萬元為準，但石男在未開放自行車與行人共用的行人穿越道騎乘「慢車」，雖然警方事後依本案刑事判決撤銷石男的罰單，石男的違規行為依然屬實，據此認定石男須負30%過失責任，判謝男僅須賠償3萬5000元。

石男不服，上訴主張警方對他撤罰代表他沒違規。北院二審審理指出，單車屬於「慢車」的一種，應依標誌標線或號誌規定行駛，違者可處300元以上1200元以下罰鍰，事發現場行人穿越道，沒開放自行車與行人共用，石男騎的單車沒裝設燈光，石男更自承當時看到謝男直直逼近沒減速，於是「加速向前閃避」。

法官認為石男當時屬於「慢車駕駛人」、不是「行人」，不適用汽機車應禮讓行人優先通行的路權，加上石男騎乘慢車夜間無燈光又加速爭先前行，應自負3成過失責任，據此駁回石男上訴確定。據悉，石男隔年（2021年）10月傍晚在附近騎腳踏車過馬路，又遭1輛貿然左轉的轎車撞傷，以和解收場。

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