最強天赦日來了！「這天煮水3分鐘」財運旺到炸

▲本周六天赦日，3分鐘招財法曝光！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年倒數第2個「天赦日」千萬要把握！命理專家柯柏成指出，本周六（22日）就是能一掃晦氣的「天赦日」，想要補財庫的話，只要花短短3分鐘時間燒開水，「 讓水蒸氣瀰漫到空間中，就可以達到旺發的效果！」

許多人會在「天赦日」祈求好運健康、化解血光之災等，柯柏成在臉書指出，由於時近年底，想要一掃晦氣的朋友千萬不可錯過本周六的「天赦日」，這也是今年倒數第2個天赦日，最適宜用於祈禱、赦罪、祈福、延壽、補運及補財庫等，更具誠敬。

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柯柏成說明，天赦日這天，許多信眾會專程前往奉祀玉皇大帝的宮廟祭拜，祈求添福延壽、補運、補財庫、去懺悔赦罪，尤其久病不好者祈禱神靈赦因果病、迴向冤親債主、身體康復，還是官司化解、要大事化小事的都常見靈驗。

由於天赦日不限宗教，柯柏成也提到，不一定非得在道教主祀玉皇大帝的宮廟，即使是基督、天主或回教，在教堂或清真寺祭拜許願也是有一樣的效果，這一天所許的願望都比較容易成真兌現。

至於該如何補財庫？柯柏成分享，除了168個銅板煮錢水法，還有更簡單的招財撇步， 天赦日當天可以在家中、店面或辦公場所燒開水，「沸騰後大概多等3分鐘，讓水蒸氣瀰漫到空間中，就可以達到旺發的效果！」

►本文由柯柏成授權提供。