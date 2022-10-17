本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型搭這生肖財運暴漲

▲不同的血型生肖組合，在本週也有不同的財運。（示意圖／取自ingimage）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新的一週到來，每個人的財運與運勢也有新的走勢，日本網站「ananweb」就以「生肖＋血型」的組合，分析出本周財運最旺的前5名組合，快來看看自己有沒有上榜吧！

第五名：血型O型+屬龍

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本周對「血型O型+屬龍」的人來說，是非常穩定的一週，但需提醒，在購買任何新東西之前檢查你的壁櫥和衣櫃，或許就能找到同樣功能的替代品，可以省下一筆錢。不過，若是當季必需品，迅速購入可能對生活產生巨大效益，但星期四是吉凶參半的一天，需要多加注意。

第四名：血型AB型+屬豬

本周對「血型AB型+屬豬」的人來說，是適合多方嘗試的一週，可以試著自己作菜等等。而打掃家裡，將不再使用的東西拍賣，也是一項不錯的決定，購物時機則是尚未來到，不需要急著花錢。

第三名：血型O型+屬狗

本周對「血型O型+屬狗」的人來說，想提升財運的關鍵字是「再生」。可以透過改造已經擁有的東西，如衣服、家具等，賦予其嶄新的用途，或是嘗試DIY做點什麼，就能省下荷包。對於想買的東西也能多注意優惠訊息，就能以划算的價錢購入。

第二名：血型A型+屬蛇

對「血型A型+屬蛇」的人來說，他們本身就是省錢高手，但本週會因為大方而受到財神爺的寵愛，平時一些幫助人的小小舉動，日後也很可能會得到許多回報。本周適合購入秋季化妝品來犒賞自己，購入喜歡的品項有機會帶來事半功倍的效果。

第一名：血型B型+屬虎

本周對「血型B型+屬虎」的人來說，是財運暴漲的一週，雖然本身沒什麼感覺，但其實默默地避掉許多會花錢的意外，越是平凡就越是過得幸福。此類人若想購入較昂貴的商品，可以考慮在週末下手，有機會碰上極為划算的大優惠唷。

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