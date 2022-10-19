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讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

▲▼痘痘,台酒,凝膠。（圖／宏睿提供）

▲信義區一名男子因臉上痘痘多，慘遭女友劈腿。

【特別企劃】

網路上有許多約會前長痘痘該如何「救急」的討論，甚至不少網友表示，若痘痘長在顯眼處，不止不想約會見朋友，連出門都覺得抗拒！信義區一名年輕男子華安（化名），從青春期便飽受痘痘困擾，試過多種產品並無明顯改善，就這樣一路來到30歲被女友劈腿，並嗆下一句「對方皮膚好多了，接吻都不會看到痘痘」後分手。飽受刺激的華安鼓起勇氣嘗試論壇和部落客推薦的「速效抗痘法」，殊不知在半年內，便讓皮膚大幅蛻變，不止變帥人氣提升，也結交到了一位個性更合得來的可愛女友！

▲▼痘痘,台酒,凝膠。（圖／宏睿提供）

▲男子肌膚狀態大躍進，從自卑痘花男變信義區人氣王。

「有機植萃成分」醫師也贊同　選對抗痘方式輕鬆重返滑嫩肌

華安過去使用的產品，不適合自己的膚質，甚至有些成份來源不明，長期使用後導致皮膚變得更粗糙，造成反效果。而今年由台酒與安美諾生醫合作生產的「美無痕抗痘修復凝膠」，由根源出發，「由內而外」打造不易致痘的健康膚質，因此倍受醫師及專家認可。也因膚質更健康，不止能舒緩臉上痘痘，毛孔粗大、角質粗糙等肌膚問題，也都能獲得改善。

▲▼痘痘,台酒,凝膠。（圖／宏睿提供）

▲網友激推的抗痘大招「美無痕抗痘修復凝膠」，從上市後就頗獲好評，以啤酒花為核心成分來調理肌膚，連醫師都認同，讓男子開始嘗試使用。【官網體驗組】

台酒抗痘超吸睛　部落客一試效果超驚人

「美無痕抗痘修復凝膠」一上市後，就引起許多部落客好奇而「素顏實測」。驚人發現使用一星期，原本冒出大痘痘的皮膚，不止快速改善，肌膚還變得平滑許多。更有部落客特別推薦，她歷經孕期體質改變，到生小孩後皮膚變很差，臉上開始會冒痘，該產品不止有效，有機草本植萃的成份不含類固醇，榮獲多項國內外有機專利、衛福部許可證，讓她使用起來更加安心。

▲▼痘痘,台酒,凝膠。（圖／宏睿提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」內含啤酒花及多種有助「美肌」的有機草本植萃，因網友口碑好評不斷，銷量也逐漸飆高。【momo特惠組】

痘痘遇上新剋星　結果超「有酵」

如此成功的抗痘原理，來自於對肌膚問題極富經驗的團隊。安美諾生醫觀察到天然的“啤酒花”精華富含B群酵母，結合明星成分「水楊酸」能達到極好的抗痘效果，維持皮膚健康，因此潛心找出它與多種「有機美顏」植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉…等的黃金比例搭配，目標是研發出針對各種年齡、膚質都適用的抗痘產品。

▲▼痘痘,台酒,凝膠。（圖／宏睿提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」獲國家認證和多項檢驗核可，從青春期肌膚到熟齡肌膚都能安心使用。

網友親身使用後大推：遠離痘痘肌　重現健康膚質！

眾多部落客及網友，使用過「美無痕抗痘修復凝膠」，都十分推薦，索南多杰醫師也表示：「除了用多種有機植萃來幫助安撫舒緩、淨化毛孔、平衡油脂，讓原生肌膚變得健康，另外產品也添加了美容中的明星成分水楊酸，能有效預防痘痘、調理面皰、代謝老廢角質，皮膚也變得更加滑嫩。」

改用「美無痕抗痘修復凝膠」後，華安在短期改善了臉上冒出的痘痘，也變得更有自信了，華安分享：「我接著把它當成後續長期的保養，來營造不易生痘痘的膚質環境。」隨著華安的皮膚愈來愈好，現在已沒人敢叫華安「信義區痘花男」！

讓青春不痘留，醫師大力推薦 的「美無痕抗痘修復凝膠」 哪裡買？
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關鍵字：

痘痘台酒凝膠

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