婆婆教戰「神解鎖隊友」　媳婦爽翻：決定繼續躺平了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人深受婆媳問題的困擾，不過這名女網友超幸運，婆婆不僅待她如女兒，更教她如何解鎖隊友，讓她享受「尊榮的待遇」。對此，一票人妻羨慕不已，直呼「婆婆有其他兒子嗎」、「至理名言要廣為宣傳，流芳百世」。

女網友在「靠北婚姻-社團討論區」發文讚嘆，婆婆真的很懂解鎖婚姻的正確方法，她總說，「結婚後不要對男人太好，要讓他多付出一點！事情再多也輪不到妳，自己都照顧不好了，還要照顧別人幹嘛咧？讓他多付出才會珍惜！」

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聽完婆婆這番金句，她覺得很有道理，於是決定繼續躺平，並聲控神隊友，像是「老公，我要吃水果」、「老公，地板要拖了」、「老公，衣服要洗哦」、「老公，給錢，我要網購」、「老公，腳痠，按摩」、「老公，小孩哭了」。

她透露，婆婆是中配，「她們超會訓練配偶，我認識的中配婚後都是公主，台灣的婚後則像女傭，不過在婆婆的調教下，我婚後也變公主了。」

不過，原po也解釋道，「本來很多事情都會幫老公做，公婆看不下去，說我不是來服侍他兒子的，要我顧好自己就好，他兒子會負責照顧好我跟小孩。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「妳遇到一個超好的婆婆，我婆婆就很傳統，只會叫我幫她兒子多做一些，家事經濟都是」、「這婆婆超讚的」、「新時代不錯的婆婆」、「我也有這樣的好婆婆跟好老公」；但也有人不以為然，直言「夫妻彼此不要有失衡的付出，才能走的長遠」、「好戲在後頭」、「妳也太廢了吧！希望你兒子將來也被這樣對待」。

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