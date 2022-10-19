人妻穿短褲上班！老闆娘突報警…怒嗆不要臉：我兒子沒結婚耶

▲原PO上班穿短褲。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

上班應該怎麼穿呢？一名人妻表示，日前穿短褲去上班，沒想到老闆娘突然大罵「你不要臉」、「我兒子還沒結婚耶」，甚至還報警處理，之後雖然沒有指名道姓，但還特別發出公告「禁止穿短褲上班」，讓她相當傻眼。PO文一出，網友也都看傻表示「穿短褲跟兒子有什麼關係？」

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，公司沒有規定上班的服裝儀容，她9月2日上班時就穿了短褲，沒想到老闆娘突然指責，還說「我兒子沒結婚」，她聽到後反問「請問我有露到胸還是屁股？我有誘拐你兒子嗎？」結果對方又罵「你不要臉」。老闆見狀則走到她身邊，安慰「你不用害怕，我挺你」，也反過來責怪妻子說「你會不會太過份？她這樣穿哪裡有問題？」

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▲老闆娘報警。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

老闆娘見自己居於下風，下秒便報警說「有人在公司亂」。警方到場後，原PO和老闆解釋狀況，老闆娘還大聲地說「請問在7-11如果穿著暴露，你們警察不是會帶走？」結果員警也傻眼，表示「但我看你們這個員工穿著沒有暴露」，最後老闆要求大事化小，還提到自家親家是議員等，想要解決問題，讓她聽了很無奈，只說「如果真的覺得我不適任，該給我的就給我，我也不想害你們失和」。

但沒想到老闆慰留原PO之後，公司月底卻發公告，「為了維持公司形象及觀感，服裝儀容規定，全體同仁請勿在上班時間穿著熱褲（短褲），衣服過長導致下衣失蹤，敬請配合」，讓她看了很不舒服，因此PO文抒發心情。

▲公司發出公告。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章曝光後，網友紛紛表示「笑死人，我是覺得不是怕他兒子，而是怕老闆煞到妳，所以才找妳麻煩吧」、「我個人比較好奇的是，兒子沒娶跟員工上班穿著有啥關係」、「收集證據去找勞工局申訴提告吧」、「兒子沒結婚跟穿短褲什麼關係！？那她兒子只能關在家，不適合出門」、「穿熱褲又怎樣，是沒有去過海灘還是游泳池膩？這麼容易被勾引」。

但也有人認為，上班穿短褲確實有點不恰當，原PO則解釋，是因為辦公室都不開冷氣，且沒有對外窗，室內溫度很高，她還曾因此中暑，才會穿短褲上班。她也說自己已經穿了2個月，若是老闆娘真的覺得不得體，應該可以在第一天就阻止，且老闆娘和女兒也都穿短褲，才讓她更加不理解。