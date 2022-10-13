自助餐「1肉3菜150元」他嫌貴公布算法　老饕揭關鍵在秋葵

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名網友12日在臉書PO文抱怨，去自助餐買了1份焢肉（也寫成爌肉）、3份配菜，竟然要150元，詢問店員得知算法，主菜是60元、3份配菜是80元，讓他超級傻眼。不過，老饕們一看到配菜，馬上便點出關鍵就在秋葵、番茄和雞蛋，尤其是秋葵，若加上營運支出等費用，1根成本或許就要5元。

▲原PO覺得自己買貴了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在自助餐夾了1份主菜焢肉，還有3份配菜，分別是豆干、秋葵和番茄炒蛋，結帳時竟然要150元，一度還以為是聽錯，好奇詢問店員，對方說焢肉是60元、3份配菜是80元，「主菜沒有魚類，這價錢也太貴了吧！」

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文章公開之後掀起網友正反意見熱議，一派人和原PO一樣覺得餐點太貴，「所以我都叫便當不叫自助餐」、「焢肉60元沒問題，那3樣菜80元有點剁盤子」、「看完你的（自助餐）150元，突然覺得我的便當80元不貴了」、「我寧願吃140元的小火鍋」、「我今天1樣空心菜、1樣茄子，主菜還是菜脯蛋，要價55元我也是嚇一跳」、「前幾天在我家附近買自助餐，夾了5份菜，加1份主菜雞排，也才120元」。

另一派網友則覺得這樣不算太貴，「不貴，常買菜就知道」、「我真心覺得這樣不貴，有焢肉、秋葵」、「感覺是貴在秋葵，不是所有的菜都是同價格」；還有老饕點出關鍵，現在番茄、雞蛋和秋葵都很貴，尤其是秋葵，若加上店家的營運支出等費用，1根的成本或許就要5元，而原PO夾了6根，所以光是1份秋葵可能就要30元。