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睡過頭忘接放學「女兒吹半小時冷風」　懂事1句話讓媽紅了眼

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名媽媽在臉書PO文表示，雙十連假過後她忘記把鬧鐘調回來，結果午覺睡過頭，讓女兒放學後在冷風中坐了半個小時，沒想到女兒不但沒有追問原因，還主動告訴她「我剛剛在寫功課打發時間」，讓她超級感動，「因為她的乖巧懂事讓我又更自責了。」

▲▼上下學,家長接送,學童,放學,小學生,教育,國小,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）重傳新LOGO，原編號2633905。

▲原PO睡過頭來不及接女兒放學，孩子懂事的反應讓她超心疼。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自己是一名單親媽媽，有2個孩子要照顧，週二（11日）發生一件讓她感到很抱歉的事，因為雙十連假最後一天是週一，她把平時接送孩子上下學的鬧鐘關掉，沒想到隔天卻忘了重新設定，加上當時身體有些不舒服，結果午覺一睡就睡到下午4點半。

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原PO驚醒之後，立刻衝到學校接女兒，她在馬路對面看到女兒一個人孤單坐在川堂，當時天氣有有點冷，想到孩子因為自己的疏忽，吹了半小時的冷風，頓時自責到想哭，「女兒一看到我立刻收拾書包，衝過來抱著我，她也沒有問我為什麼那麼晚來，她跟我說，『媽媽妳知道我在妳還沒來接我的時候，我都在幹嘛嗎？』我說不知道，她說，『我剛剛在寫功課打發時間』。」

原PO坦言，當下馬上就和女兒道歉，「對不起，媽媽這麼晚來，害妳一個人在這裡等」，同時也不忘稱讚孩子懂得利用時間，只是女兒真的太乖巧懂事，讓她至今仍對這件事情耿耿於懷，也更加自責。

網友們看完文章，紛紛留言安慰原PO不用這麼自責，也很羨慕她有一個這麼貼心的女兒，「我也發生過把女兒忘在學校超過半小時，所以現在再怎麼累都不敢午睡，就怕又睡過頭，熬過小學階段就好了，只能説天下的媽媽都辛苦了」、「不要自責，每個人都有累的時候，感恩有個懂事的女兒」、「恭喜妳有個懂事的小孩，難得的寶貝，往後更要好好愛護她哦」。

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