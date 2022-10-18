彰化透天厝火警！屋主「重聽」急死鄰居　躲4樓逃過一劫

▲彰化伸港鄉透天厝火警。（圖／翻攝自議員賴清美臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉建興路1棟4層樓透天厝18日下午冒黑煙竄出火苗，引發民眾圍觀，屋主在隔壁與朋友泡茶聊天，聞到陣陣的燒焦味，立即衝上樓要滅火，民眾怕在火場內受困，趕緊喊他「下樓、不要進去」，但因為他有重聽，所幸躲進後陽台，及時被消防人員救出，逃過一劫。

伸港消防分隊長張惟翔表示，這起火警發生在今天下午大約1點左右，消防局據報後立即派遣伸港、彰化、線西、鹿港等7個分隊前往，共出動各式消防車16輛、救護車2輛及消防人員27名前往搶救，消防員引導1名受困民眾下樓，生命徵象穩定，拒絕送醫，燃燒樓地板面積10平方公尺，火勢於13時29分撲滅。

由於屋主黃男當時人在隔壁泡茶，聽到鄰居對著他大喊「恁兜樓頂冒煙」，隨即衝進火場要滅火，圍觀的鄰居見到濃煙越冒越大，紛紛大喊要他趕緊下樓，卻遲遲不見身影，議員賴清美得知火警後，也立即前往關切。

重聽的黃男衝上4樓後，無法聽到鄰居的叫喊，在慌亂中及時躲進後陽台曬衣間，為了隔絕濃煙，立即關上門窗，圍觀的好鄰居們看到黃男被消防人員平安救出後，高興的響起一陣歡呼聲。

▲彰化伸港鄉透天厝火警。（圖／記者唐詠絮翻攝）