獨／黃義交墜樓！1998年參選立委帶何麗玲拜票　珍貴畫面曝光

▲黃義交1998年首次參選台中市立委，帶著何麗玲大街小巷拜票模樣曝光。（圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

前立委黃義交墜樓震撼政壇！黃義交曾在媒體上提過，自己在1998年首次以無黨籍身分參選台中市立委，當時他已和前妻鄭春悅離婚兩年，而與當時的女友何麗玲感情正濃，跑行程都有何麗玲陪同，不管是到市場，還是站街頭拜票，都可看到何麗玲的身影，兩人昔日拜票畫面現也曝光。

▲黃義交參選台中市立委，與何麗玲一起站在當時稱為中港路的台灣大道拜票。（圖／讀者提供）



從照片上可看到，黃義交與何麗玲兩人背著當時黃義交的競選17號背帶到魚市場拜票，還一起站在當時稱為中港路的台灣大道路口揮手向選民致意。當年兩人跑行程時黃義交的助理會隨身帶著拍立得，黃與何常會拿拍立得跟選民合照，合照後就將照片送給選民，親民作為贏得不少選民青睞。2001年黃義交競選連任，兩人還一起手牽手登記參選立委，甜蜜景象感動不少台中鄉親。

▲黃義交連兩屆參選立委都可看到何麗玲的身影。（圖／讀者提供）



兩人交往約莫5年，直到2003年，何麗玲對外證實了2人已分手，2004年黃義交第三次參選立委，兩人雖情已逝，但黃義交仍邀請何麗玲擔任競選總部主任委員，何麗玲也多次大方為黃義交站台，兩人還在台上擁抱。現黃義交發生墜樓身亡意外，舊愛離世，何麗玲成為Google熱搜關鍵字，過往與黃義交的5年濃烈感情再度被翻上檯面。