劉櫂豪要求交通部重視台東交通權益　爭取1週內研議補貼方案

▲劉櫂豪要求交通部重視台東交通權益。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪17日於立法院交通委員會質詢交通部王國材部長，針對917、918強震造成花東鐵路中斷，台東居民對外交通的不便，交通部應積極協調業者增加航空班次，並盡速於1週內規劃台東居民交通費補貼方案，應積極協助民眾因應災情。

劉櫂豪表示，台東強震造成花東間鐵路橋梁受損，玉里-富里間鐵路中斷，台鐵局規劃以公路接駁替代，但是鐵路中斷的替代疏運不僅造成時間成本增加，針對下午18:30以後台北無疏運方案可到台東，平日早上台東無中午前抵達台北的輸運方式，台東居民就醫、洽公都非常不方便。目前民航局雖已協調航空業者加開台北-台東班機，但仍供不應求，交通部應再協調增加航班，以因應台東交通疏運需求。

劉櫂豪指出，台北-台東航空機票約2500元，相較於火車票價780餘元，貴1700元。因此從917發生強震後，就積極向王部長爭取研議台東居民的交通補貼，民航局也第一時間爭取民航業者主動打折優惠措施，政府應該在災情發生時，擬定補助的措施，來幫助交通不便的台東居民。

最後劉櫂豪立委針對觀光局擬定的花東團客加碼1萬元措施，10月份起花東已有500團，訂房率也有7成以上，但針對自由行的旅客，仍須盡速研議，規劃相關的方案來協助，以振興台東的觀光產業發展。