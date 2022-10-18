比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：狂風暴雨卻有10人被關在水門外

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比百齡橋下的泡水車更可怕　黃郁芬爆：狂風暴雨卻有10人被關在水門外

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

記者皮心瑀／台北報導

北台灣連日大雨陸續傳出淹水災情，台北市百齡橋下更成「大型泡水場」，車主有無收到簡訊通知移車成為討論焦點，不過，時代力量台北市議員黃郁芬透露，其實更可怕的是，原訂於大佳河濱公園外舉行的世界音樂節因雨取消，但卻有近十名設備廠商因水利處沒有告知，而被困在堤防外，「光是聽到民眾的轉述，就覺得可怕，完全無法想像如果是自己在昨天的狂風暴雨之下被關在水門外，會是什麼感覺。」

黃郁芬指出，當天廠商於下午5點才接獲水利處通知說「水門已關」，但後來發現水利處早從四點就已開始陸續關閉水門，卻完全未在關閉水門前，公告通知水門外民眾撤離。

黃郁芬說，被關在水門外的民眾，只能自己想辦法在豪大雨中設法找路逃出；更有民眾一直到晚上八點，才終於被消防局救出來。

黃郁芬表示，民眾非常不解地跟她說，平時也可能有個別民眾在河濱公園不小心被困，難道水利處都沒有任何的救援規畫嗎？這次是主辦單位一直打電話幫忙求救，如果是個別民眾該怎麼辦？完全無法想像，在現在的台北市，居然還會發生這種誇張的事情。

黃郁芬說，17日早上，經濟部公布直至早上8點時的淹水情形，全國曾積淹水的183處中，有19處未退水的地點，全數都在台北市，台北市長柯文哲竟還大言不慚說，北市的防災制度運作的很成熟，市長雖然人不在，但救災完全沒有延誤，試圖去合理化，自己當時人還在外地替民眾黨助選的行為，更反酸，其他縣市首長在場坐鎮是在坐秀，建立SOP更重要，還說「每個國民還是對自己行為負責」，難道，在風狂雨驟的時候把市民關在水門外，就是柯文哲的SOP嗎？

黃郁芬強調，平時的訓練很重要、也同意應該建立良好的SOP，但大家看到的，就是柯文哲自豪的SOP根本七零八落，台北市民的生命財產安全，比不上民眾黨自己的選舉行程。
 

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