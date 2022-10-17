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快訊／5縣市豪大雨特報！泥水灌入汐止汐萬路　警消疏散14人

記者閔文昱、張君豪／綜合報導

颱風外圍環流加上東北季風增強等共伴效應17日發威，北部和東本部出現明顯雨勢，氣象局稍早針對5縣市發布豪大雨特報。另外，受到大雨影響，新北市汐止區汐萬路三段233號一處民宅後方傳出土石災情，大量泥水從高處流下，警方目前已通報周遭住戶疏散。

▲▼汐止區汐萬路三段，一棟三層樓的住宅後方，山坡土石滑落。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區汐萬路三段，一棟三層樓的住宅後方，山坡土石滑落。（圖／記者張君豪翻攝）

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氣象局表示，17日台北市山區已有局部超大豪雨，基隆北海岸、新北市 （汐止）、宜蘭縣山區已有局部大豪雨，宜蘭縣平地及新北市山區已有局部豪雨。

▲汐萬路三段往五指山方向積水。（圖／Jolin Cheng提供）

▲汐萬路三段往五指山方向積水。（圖／Jolin Cheng提供）

氣象局提醒，受東北季風影響，易有短延時強降雨，17日晚間至18日基隆北海岸仍有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

▲▼汐止區汐萬路三段，一棟三層樓的住宅後方，山坡土石滑落。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止區汐萬路三段，一棟三層樓的住宅後方，山坡土石滑落。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止區汐萬路三段，一棟三層樓的住宅後方，山坡土石滑落。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，針對汐止區晚間6點46分傳出土石災情，警消表示，現場無人受傷，目前已拉起封鎖線警戒，並疏散3戶14人、收容安置10人，自行依親則有4人。

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