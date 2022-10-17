快訊／下班不用改道繞路了！汐止吉林街水門開啟　車輛可通行

▲新北汐止今早因水門關閉，交通打結、車流塞爆，警方前往路口疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃資真／新北報導

新北市汐止區今早因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，導致車流嚴重堵塞，上班族一片哀號。不過今天下午5時許新北市政府宣布汐止吉林街水門已開啟，即刻開放往返汐止與台北的民眾車輛通行。

河川高灘地經確認安全無虞，已陸續於10時30分開放，高灘地園區將於10月17日12時30分，解除全部道路管制措施，河濱各橫移門及越堤道、二重疏洪道、重新堤外便道、新鶯堤外便道、新店溪左右岸，以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，皆已開放通行，請駕駛人小心行駛。

新北市汐止區昨降下豪雨，累積雨量突破400毫米，基隆河水位也跟著暴漲升高，多處道路、涵洞傳出積淹水情形，為避免災情進一步擴大，昨深夜吉林街水門就已關閉，今晨雨勢持續，水門仍未開放，導致前往北市上班的民眾只能繞道，車流因此大回堵。

汐止警方指出，原指派15名員警及26名義交，昨晚因吉林街水門、江北橋及拱北橋等3處關閉，臨時計畫加派4名警力及4名義交於現場引導用路人改道替代道路，因江北橋、拱北橋於今日7時前已開放，故將原派遣3名警力及3名義交分配至易壅塞路口，吉林街仍由警力及義交引導民眾由汐湖二橋橋下往康寧街通往台北市。總計今早規劃47名警力及30名義交，全力投入易壅塞路口加強交通疏導。