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屏檢「跨海赴琉球」反賄選　轄區走好走滿…最後一塊拼圖到位

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦（中）到小琉球宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦（中）到小琉球宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022九合一大選於11月26日舉行，屏東地檢署檢察長陳盈錦於今(17)日下午率同選舉執行秘書主任檢察官魏豪勇及轄區督導主任檢察官廖偉程，會同東港分局偵查隊跨海前進琉球鄉，與琉球分駐所共同討論選舉查察工作及維護選前治安問題，除了將轄區最後一塊反賄制暴拼圖完成，亦宣示該署無畏海峽阻隔，定會全力打擊賄選、暴力等不法手段介入選舉決心，俾讓選舉能公平競爭，確保選舉公平順利完成。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦（中）到小琉球宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東地檢署反賄宣導、選舉分區座談在本島轄區已遍及各鄉鎮、村落，小琉球是最後一塊拼圖。
陳檢察長除慰勉員警於離島維護治安及選舉查察工作之辛勞，並深入了解離島地區之選民結構、政治生態，強調務必維護離島地區之純樸，全力淨化選風，杜絕任何不法介入選舉，檢察官亦會積極投入作為警方後盾，期許檢警齊心合作，全力查賄反賄。

屏東地檢署轄內各選區之查賄反賄足跡已全部走好走滿，今日並將法務部製作之查賄海報，跨海攜至琉球鄉張貼，讓查賄之訊息遍及每個角落、反賄之觀念深植每個民心，不分離島或偏鄉，該署均將強力執法，維護選舉之公平公正性，務求營造優質之選舉環境。

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