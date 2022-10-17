黃義交獨自一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原最後身影

▲前立委黃義交自住處墜樓身亡，終年69歲。（圖／翻攝黃義交臉書）

記者張君豪、黃彥傑、柯沛辰／台北報導

前立委黃義交17日從北市內湖住處11樓墜落，送往三軍總醫院搶救後宣告不治，終年69歲。警方調閱監視器，發現黃義交獨自搭電梯到11樓頂，但由於家屬還未到場，尚無法進入黃住處調查，但初判無外力介入。



警方調閱監視器發現，黃義交居住在該社區3樓，但傍晚他獨自一人搭電梯到該棟11樓頂，之後未見下樓身影，隨即發生墜樓。社區保全總幹事表示，黃男一人獨居在社區內，前妻和女兒均在外居住，並未與其他人同住。

目前警方排除外力介入侵害的可能性，但因家屬未到場，無法進入黃男住處調查，所以尚未找到遺書，也無法確認黃男墜樓的真正原因。不過，台北市警局鑑識中心加派人手到場，鑑識人員已上頂樓尋找黃攀爬外牆的地點，正蒐證釐清墜樓原因。

黃義交出生於雲林縣，曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。2012年意外落選立委後，受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

若進一步查看個人臉書、粉絲專頁，可見最後一篇發文停在10年前，也就是2012年1月23日。

▼黃義交墜落地點。（圖／記者黃彥傑攝）

▼現場拉起封鎖線。（圖／記者黃彥傑攝）

▼黃義交送往三軍總醫院急救後不治。（圖／記者黃彥傑攝）

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