快訊／認蔣萬安非蔣家後代　蘇煥智提假處分應改「章萬安」吞敗

▲台灣維新政黨召集人蘇煥智參選台北市長，聲請法院假處分要撤銷競爭對手蔣萬安是故總統蔣經國之孫的身分。（圖／台灣維新提供）

記者黃哲民／台北報導

台北市長參選人蘇煥智質疑國民黨競爭對手蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子，日前向台北高等行政法院聲請假處分，要求台北市政府與台北市選舉委員會於本月（10月）21日號次抽籤日之前，應撤銷蔣父蔣孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，並要求蔣萬安應以「章萬安」之名刊登於選舉公報與選票上，台北高等行政法院今裁定駁回蘇煥智的聲請，可抗告。

台北高等行政法院裁定理由指出，蘇煥智並非依照《戶籍法》可聲請撤銷戶籍登記的本人、原申請人及利害關係人，其中「利害關係人」僅限因為認領登記的結果，使得自身現存身分上權利或法律上利益受影響者，不包含選舉競爭關係，所以蘇煥智不具備適格當事人身分，也就沒有保護權利的必要。

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安（中） 。（圖／記者楊詩益攝）

此外，撤銷戶籍登記依法由戶政事務所管轄，而非直轄市政府，蘇煥智聲請假處分對象錯誤，且公職人員選舉印製選舉公報、選票，對於候選人姓名的記載，必須由選委會依戶籍登記資料編印，不能任意為之。

法官認定蘇煥智沒有釋明聲請所依據的請求權基礎，也沒敘明所想保全的權利或法律上利益究竟是什麼，僅泛稱親子認領是否有效，將牽涉龐大選舉利益，但蘇煥智提出可供即時調查的證據，無從認定若不准許暫時狀態假處分、將影響選舉公平性及客觀性，也就沒有准許暫時狀態假處分的急迫性與必要性，所以駁回蘇煥智本件聲請。

▲蔣孝嚴（中）。（資料照／記者黃克翔攝）

蘇煥智曾任台南縣長、立委、立法院民進黨黨團幹事長，今年（2022年）以台灣維新政黨召集人身分角逐台北市長寶座，他認為蔣萬安挾蔣家後代身分參選，已影響選舉公平性、客觀性，為避免選民繼續誤認「章孝嚴」、「章萬安」是蔣家後代，本月6日向台北高等行政法院遞狀，聲請台北市府應於本月21日號次抽籤日之前，撤銷蔣孝嚴於2002年12月取得的「生父蔣經國之認領登記」，並將蔣孝嚴與子女姓氏回復原來的「章」姓。

蘇煥智所提聲請同時要求台北市選委會，應將台北市長候選人蔣萬安以「章萬安」之名，刊登於選舉公報及選票上。蘇煥智認為，章孝嚴當年是以特權改姓為蔣、違法辦理認領登記，形同認證章孝嚴是「蔣家王子」、章萬安改姓「蔣萬安」使外界誤認他是故總統蔣經國之孫，將因此接收蔣經國的「政治遺產」。