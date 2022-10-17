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上課手抄筆記被台圖典藏　網友譽「地理界的九陰真經」

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，被國立台灣圖書館數位典藏。（圖／林惠娟提供）

▲林惠娟學生時代的上課筆記，筆跡工整，各種地形圖表繪製精美，媲美教科書。（圖／林惠娟提供）

記者楊惠琪／台北報導

上課手抄筆記，竟被圖書館珍藏！國立台灣師範大學地理系退休副教授林惠娟，40多年前就讀台師大地理系二年級修習地形學時，上課的手抄筆記，因筆跡工整清晰，各種地形圖表繪製精美，媲美教科書，國立台灣圖書館日前把這本筆記掃描後數位典藏並公開閱覽，有網友看了直呼「教科書等級」、「簡直是地理界的九陰真經」。

國立台灣圖書館日前把林惠娟的上課筆記，進行掃描後數位典藏，以《地形學講義手抄本》放在資料庫裡公開閱覽，這是作者在1978到1979年間，就讀國立台灣師範大學地理系時，修習石再添教授所開設《地形學》課程的筆記。

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林惠娟接受《ETtoday新聞雲》採訪指出，當年修石教授的課，課堂規定就是上課一定要做筆記，連野外實察也要拿著筆記本詳實記錄，因為她本來就喜歡畫地圖，當年還特別用德國針筆，一筆一畫寫筆記，製作費時，還記得交作業時，石教授稱讚這本筆記「空前絕後」，給了她99分超高分，扣1分是讓她繼續成長，很感念石教授紮實的地理訓練。

林惠娟的女兒許瑋，在臉書分享母親的神人筆記，她說，當她就讀國高中時，母親沒有特別指導她功課，但她就抱著母親的地形學筆記讀書，地理成績一直不錯。她說，在那個沒有手機平板筆電、野外實察帶相機還要帶膠卷的年代，上課抄筆記、下課回去整理，「那一字字像打字一樣刻在本子上，我媽媽是這樣學習的。後來她成為了地理老師。」

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，被國立台灣圖書館數位典藏。（圖／林惠娟提供）

▲林惠娟的精美手抄筆記，被網友譽為「地理界的九陰真經」。（圖／林惠娟提供）

許瑋在臉書上分享母親的上課筆記，吸引大批網友點閱留言，「這已經超越教科書等級了吧！好神！」、「被教師耽誤的藝術家」、「這本不是筆記，應該直接當成教科書吧」、「可以考慮出版這本筆記？我一定會買！」、「如此珍貴的資源能分享出來是大家的幸運」、「看到這份筆記時，跪在電腦前面膜拜」。

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，被國立台灣圖書館數位典藏。（圖／林惠娟提供）

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，被國立台灣圖書館數位典藏。（圖／林惠娟提供）

林惠娟說，樂見國台圖把多年前的上課筆記掃描珍藏，不然這本筆記可能還放在自家書架上，求學筆記能被這樣公開傳承，當年認真求學沒有白費。但她也感嘆，現在學生不太會專注在手抄筆記上，已被電腦平板所取代，也造成學生越來越不會寫字，希望這本手抄筆記數位化後，能鼓勵更多地理系學生以手繪製圖。

《地形學講義手抄本》多達201頁，內容章節包括風化地形及崩壞地形、海水作用和海岸地形、風化作用與風化地形、冰川作用和冰川地形等，把各種地形地貌和斷層，手工繪製得十分精美、字跡工整、內容易懂，猶如一本教科書。

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，被國立台灣圖書館數位典藏。（圖／林惠娟提供）

▲台師大退休副教授林惠娟學生時代的上課筆記，媲美教科書等級。（圖／林惠娟提供）

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