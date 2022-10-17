逼媳婦「跟公司提1要求」　婆婆：生活費找我請款！一票人氣笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳關係自古難解，就有女網友表示，婆婆想掌控家中經濟大權，竟要求她跟公司說，把薪水改匯到婆婆的帳戶，至於她要用錢時再請款。離譜行徑讓網友們傻爆眼，紛紛吐槽「婆婆去公司幫妳上班就可以」、「婆婆可能還沒睡醒，不用理她」。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，婆婆認為家中的經濟權應該由她來控制，要求媳婦通知公司，之後把媳婦每月的薪水改匯到婆婆的帳戶內，等媳婦需要生活費時，再跟她請款。

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面對誇張的要求，她不禁想問，「可以用變更不合公司規定為理由，來拒絕婆婆嗎？」對此，網友們紛紛直呼，「笑死了，憑什麼」、「連妳父母都沒這權力了，婆婆哪來的權力」、「直接拒絕！不用講太多」、「腦子被門夾到才找藉口」、「什麼腦敢講這種不要臉的話」、「當然要拒絕啊！這要求既不合理又無恥」、「請問婆婆是哪個朝代的人啊」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

另外，還有內行指出，「在法律層面上，要先看媳婦當時入職該公司時，簽訂的勞動契約內有無約定是現金／匯款交付、且限本人親領不得委由他人受領，如果有這樣的約定，原則上須依該約定的領薪方式為準，契約已定不得隨意變更。」

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