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大陸 大陸焦點 特派現場

公公夜班回家…薪水秒給媳婦「沒婆婆給的多」　人妻感動：很幸運

圖文／CTWANT

大陸安徽一名公公上完夜班回家，竟第一時間去找兒媳，把剛領到的工資遞給兒媳，表示自己只有1600元（人民幣，約新台幣7114元），沒有婆婆給的多，讓兒媳別嫌少；此舉讓兒媳相當感動，她表示自己很幸運遇上這樣的公公婆婆，網友也羨慕直呼「家庭和睦，公婆把兒媳當女兒看待，兒媳當然也會孝敬公婆」。

綜合陸媒報導，安徽亳州一名公公上完夜班回家，從兜裡掏出剛領的工資遞給兒媳，，讓她想吃什麼就買什麼，並表示自己只有1600元（人民幣，約新台幣7114元），沒有婆婆給的多，讓兒媳別嫌少；兒媳焦女士表示，自己結婚7年沒有見公公閒過一天，他做保安之餘，還一直在家裡幫幹雜活，從沒說過累，自己很幸運遇上這樣的公公婆婆，這筆錢最後沒有收下，事後還給了公公。

大陸安徽一名公公上完夜班回家，竟第一時間去找兒媳，把剛領到的工資遞給兒媳，表示自己只有1600元，沒有婆婆給的多，讓兒媳別嫌少。（圖／翻攝搜狐新聞）

大陸安徽一名公公上完夜班回家，竟第一時間去找兒媳，把剛領到的工資遞給兒媳，表示自己只有1600元，沒有婆婆給的多，讓兒媳別嫌少。（圖／翻攝搜狐新聞）

影片曝光後，網友紛紛留言「家庭和睦，公婆把兒媳當女兒看待，兒媳當然也會孝敬公婆」、「這個公公看起來很樸實善良」、「長輩對子女的疼愛」、「無論多少能力，多少錢，心意值萬兩」、「如果是真的，生活在這樣的家庭一定會幸福。家人之間更多的是真心和包容，相互能有這份心，關係一定好」。

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